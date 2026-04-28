Američki ministar: Na početku smo zlatne ere odnosa SAD-a predsjednika Trumpa i Hrvatske

Dubrovnik je domaćin dvodnevnog foruma Inicijative triju mora, koji je okupio političke lidere, visoke dužnosnike i predstavnike međunarodnih institucija, a u fokusu prvog dana bile su energetika, investicije i geopolitičke promjene u Europi. Američki ministar energetike Chris Wright poručio je da su odnosi između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država na početku, kako je rekao, “zlatne ere”, istaknuvši snažan zamah u energetskim projektima i strateškoj suradnji.

“Lijepo je vidjeti budući rast između Hrvatske i SAD-a. Mislim da smo na početku odličnih vremena”, rekao je Wright za Dnevnik Nove TV, dodajući kako američka energetska politika kombinira ekonomske i sigurnosne ciljeve. Posebno je izdvojio projekt južne plinske interkonekcije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ocijenivši ga “povijesnim sporazumom” koji će, prema njegovim riječima, donijeti nova radna mjesta, jaču regionalnu povezanost i jačanje energetske sigurnosti.

"Povijesno je ostvarenje potpisati ovaj veliki sporazum o energetskoj interkonekciji između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SAD-a. To će dovesti energiju u ovaj koridor. Može transformirati ekonomiju Bosne i Hercegovine. Stvara radna mjesta i prilike za ljude tamo. I još tješnje povezuje Hrvatsku i njezinog susjeda. Mislim da je to povijesno", kazao je Wright.

Na pitanje o velikom američkom investicijskom projektu “Pantheon” i zabrinutosti da Hrvatska trenutačno nema dovoljno energetskih kapaciteta za njegovo opskrbljivanje, američki ministar energetike odgovorio je da rješenje postoji. "Naravno da postoji rješenje za to. Hrvatska je sagradila fantastičnu infrastrukturu za uvoz energije. Ali naravno, to može biti prošireno. Mislim da postoje planovi za oboje, proširenje kapaciteta za uvoz prirodnog plina i kapaciteta za uvoz nafte", kazao je. "Na početku smo zlatne ere odnosa SAD-a predsjednika Trumpa i Hrvatske", dodao je.

Upitan potom da pojasni što podrazumijeva “zlatna era” odnosa SAD-a i Hrvatske, američki ministar rekao je na čemu se ona temelji. "U SAD-u radimo golema ulaganja u našu mogućnost transportiranja prirodnog plina, nafte i nuklearne tehnologije u Hrvatsku, a u Hrvatskoj imamo naciju koja je u pokretu, koja želi ne samo bolje energetski opskrbiti hrvatski narod, već sagraditi neophodnu infrastrukturu za daljnji izvoz te energije. Ne samo u BiH, već i u Srbiju, Mađarsku, Sloveniju i cijelo susjedstvo", poručio je Wright. Dodao je i da postoji realna mogućnost širenja energetskih tokova i prema Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji, ističući da Hrvatska ima potencijal postati važno regionalno energetsko čvorište.