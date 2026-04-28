ZA VIŠE OD 800 TISUĆA GRAĐANA

Porezna uprava otkrila kojeg datuma kreće isplata povrata poreza

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave istje?e sutra, 28. velja?e
28.04.2026.
u 19:09

Građani koji ostvaruju pravo na povrat neće morati poduzimati dodatne radnje, budući da se postupak provodi po službenoj dužnosti, prema redoslijedu izdavanja rješenja i zakonski propisanim kriterijima

Porezna uprava u utorak je priopćila da od 4. svibnja započinje isplata povrata poreza na dohodak za 2025. godinu, koja obuhvaća više od 800 tisuća građana. Riječ je o opsežnom procesu koji se provodi automatizirano, zbog čega nije moguće izvršiti sve isplate istodobno. Povrati će se, stoga, isplaćivati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade i izdavanja poreznih rješenja, a u pojedinim slučajevima isplate se mogu nastaviti i nakon svibnja.

Građani koji ostvaruju pravo na povrat neće morati poduzimati dodatne radnje, budući da se postupak provodi po službenoj dužnosti, prema redoslijedu izdavanja rješenja i zakonski propisanim kriterijima. Obavijesti o privremenim poreznim rješenjima građanima će prvo biti dostupne u sustavu e-Građani, kroz korisničke pretince, dok će tijekom svibnja Porezna uprava započeti i s dostavom rješenja na kućne adrese, odnosno adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Porezna uprava ističe kako će sredstva biti uplaćivana na račune koji su evidentirani u njihovom sustavu, nakon što se donesu i obrade pojedinačna rješenja. U slučaju da građani do 30. lipnja 2026. godine ne prime ni privremeno rješenje ni povrat sredstava, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili boravišta radi dodatnih informacija.

Za strane državljane - nerezidente koji do istog datuma ne zaprime privremeno porezno rješenje za 2025. godinu, ostavljena je mogućnost da do 31. srpnja 2026. podnesu zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave. U zahtjevu je potrebno navesti podatke na temelju kojih smatraju da bi im trebao biti primijenjen posebni porezni postupak.
Avatar Heisenberg
Heisenberg
19:34 28.04.2026.

Porezna uprava je toliko neorganizirana, nesposobna da je mene sramota njihove nesposobnosti. Šesti puta interveniram za obični mali stančić kojega iznajmljujem u V.Gorici, dok ja živim u Zagrebu. Uredno prijavljen podstanar i sad mi evo za istu nekretninu stižu rješenja iz V.Gorice, Iz Zagreba i sad ja moram dokazivati da se tamo u stanu troši voda i struja, a porez odmah plaćen u cijelosti čim je rješenje stiglo... Uglavnom neviđena zavrzlama... jesmo država u p.m!!!

