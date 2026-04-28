'CRVENA UTVRDA'

Riječki SDP ima novog predsjednika: Doznajemo tko je pobijedio u 'dvoboju' za vodstvo

Rijeka: Predstavljanje SDP-ove liste za Županijsku skupštinu
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/4
Autor
Petra Maretić Žonja
28.04.2026.
u 21:23

Dva kandidata za šefa organizacije koji su istaknuli svoje kandidature omogućili su riječkim članovima te stranke da doista i imaju unutarstranačke izbore

Nakon Zagreba, Splita i Osijeka danas je novo vodstvo birala i riječka organizacija SDP-a. Riječ je o organizaciji čije je vodstvo stranački vrh raspustio nedugo nakon lokalnih izbora i to zbog katastrofalnog rezultata, odnosno gubitka Rijeke u kojoj je SDP bio na vlasti od osamostaljenja i koja se uvijek smatrala SDP-ovom crvenom utvrdom. Neslužbeno doznajemo da je pobijedio Toni Štimac s oko 90 glasova. Protukandidat Marko Mafrici dobio je oko 40 glasova.

Dva kandidata za šefa organizacije koji su istaknuli svoje kandidature omogućili su riječkim članovima te stranke da doista i imaju unutarstranačke izbore s obzirom na to da je su u velikoj većini drugih organizacija izbori provedeni sa samo jednim kandidatom za prvog čovjeka. Vrh SDP-a, doduše, isti takav plan imao je i za Rijeku i htio da jedini kandidat za novog predsjednika riječkog SDP-a bude Toni Štimac, bivši načelnik Lokvi i aktualni dožupan. Međutim, vodstvo je odbio poslušati dugogodišnji riječki SDP-ovac Marko Mataja Mafrici koji je isto tako podnio kandidaturu i ponudio se kao rješenje za vođenje organizacije.

- Dobar dio članstva poslušat će vrh stranke i glasati za Štimca jer su interesno vezani uz tu garnituru. Oni razočarani htjet će pokazati da se ne slažu s izborom vrha stranke, ali i s potezima zbog kojih smatraju i da smo izgubili Rijeku, a to je nagla promjena kandidata za gradonačelnika kada je umjesto tadašnjeg SDP-ovog gradonačelnika Marka Filipovića stranka odlučila stati iza Sandre Krpan - kazao je ranije naš izvor iz riječkog SDP-a.
Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
21:48 28.04.2026.

Crvena utvrda-sto trideset partizana???Razjedinjeni.

Avatar ajatolah2
ajatolah2
22:17 28.04.2026.

Koga briga za tu ekipu koja i dalje zivi u ww2 i trazi okolo uxtaxe, bez toga nemaju svrhu😂😂😂

