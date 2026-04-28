Veliki požar u Zadru: Buktinja progutala napuštenu tvornicu madraca

Veliki požar izbio je u Zadru u noći s ponedjeljka na utorak, oko 1.20 sati, potvrdili su pripadnice vatrogasne službe Zadar za 24sata. Prema dostupnim informacijama, zapalila se napuštena tvornica madraca, a vatra je vrlo brzo zahvatila krovište objekta.
Na snimci koje je objavio 24sata vidi se kako se gust dim nadvio nad područjem, dok je požar bio u punom razbuktavanju. Vatrogasne snage ubrzo su izašle na teren te su, nakon višesatne intervencije, požar uspjeli lokalizirati i staviti pod kontrolu oko četiri sata ujutro Kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre, tijekom jutra na požarištu dežura jedna ekipa vatrogasaca.
