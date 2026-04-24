Planuo stan u Rijeci, vatrogasci unutra pronašli mrtvu ženu

Beživotno tijelo žene pronađeno je u petak kasno navečer u Rijeci, izvijestila je policija. Oko 21 sat izbio je požar u stanu u Vukovarskoj ulici, a nakon ulaska u prostor policijski službenici pronašli su mrtvu ženu. U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, navode iz policije.

Novi list navodi da su vatrogasci uspjeli lokalizirati i ugasiti požar prije nego što se proširio na susjedne stanove, čime je spriječena još veća materijalna šteta i potencijalna opasnost za ostale stanare zgrade. Trenutačno su na terenu policijski službenici i inspektori za zaštitu od požara koji provode detaljan očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, dok će se točan uzrok smrti stradale žene i uzrok izbijanja vatre znati tek po završetku službene istrage i dostavljanju rezultata potrebnih vještačenja.