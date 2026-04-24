Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGEDIJA U VUKOVARSKOJ

Planuo stan u Rijeci, vatrogasci unutra pronašli mrtvu ženu

Mateja Papić
24.04.2026.
u 23:43

Identitet preminule osobe bit će potvrđen nakon dovršetka propisanog protokola.

Beživotno tijelo žene pronađeno je u petak kasno navečer u Rijeci, izvijestila je policija. Oko 21 sat izbio je požar u stanu u Vukovarskoj ulici, a nakon ulaska u prostor policijski službenici pronašli su mrtvu ženu. U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja, navode iz policije.

Novi list navodi da su vatrogasci uspjeli lokalizirati i ugasiti požar prije nego što se proširio na susjedne stanove, čime je spriječena još veća materijalna šteta i potencijalna opasnost za ostale stanare zgrade. Trenutačno su na terenu policijski službenici i inspektori za zaštitu od požara koji provode detaljan očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, dok će se točan uzrok smrti stradale žene i uzrok izbijanja vatre znati tek po završetku službene istrage i dostavljanju rezultata potrebnih vještačenja. 
Ključne riječi
požar Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!