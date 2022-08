Susjedi cijelu noć tulumarili pa im se majka dvoje djece odlučila osvetiti, snimila što je napravila

Nestašni susjedi svojim su tulumarenjem cijelu noć držali budnom Heather Minshull (37), njena supruga i dvoje djece koji su uživali na odmoru u Walesu.

Ona je zamolila mlade susjede da stišaju pjesme Beatlesa koje su puštali glasno u susjednoj kućici, no oni su se oglušili na njezin apel. Heather je stoga smislila način kako da im vrati za neprospavanu noć.

Na krov kućice pobacala je kruh i tako privukla glasne galebove koji su graktanjem probudili nestašne mamurne susjede u 7 sati ujutro.

– Tražila sam ih da stišaju glazbu, no nisu to učinili i to je trajalo satima. Jesam li pogriješila? Mislim da nisam – rekla je Heather na videu objavljenom na TikToku.

Tekst je izvorno objavljen u kolovozu 2021. godine.

