Supruga Dine Miškića poslala apel francuskom ministru: 'Nemojte ponovno odustati'

Poštovani Ministre Le Drian, kao supruga jednog od 7 pomoraca izgubljenih na Atlantskom oceanu od potonuća broda Bourbon Rhode, Kapetana Dina Miškića, obraćam Vam se otvorenim apelom i molbom da poduzmete sve što je u Vašoj moći kako bi se potraga za posadom pod ravnanjem Republike Francuske nastavila do pronalaska ovih 7 ljudi – očeva, muževa, braće i sinova za čije se živote danima mole ne samo obitelji, već tisuće i tisuće građana, ljudi dobrog srca koji suosjećaju sa nama i našom nesrećom.

Poštovani ministre, dozvolite da Vas podsjetim da je potraga za posadom Bourbon Rhode zaustavljena samo sedam dana od njezina početka; usprkos tomu što svi članovi posade nisu pronađeni i usprkos izjavama preživjelih mornara koji su posvjedočili da su sve 4 splavi uspješno lansirane, te da se posada ukrcavala na njih.

Nakon tri dana očaja, stigla je nova nada. Potraga je nastavljena, a kao što znate uočene su i signalne rakete – dokaz života naših voljenih koji danima plutaju po Atlantiku! Ovime Vas molim kao žena, supruga i majka djeteta koje danas, na svoj 12. rođendan želi samo da mu se otac vrati: nemojte ponovno odustati od njih!

Prekidom potrage već su izgubljena dragocjena tri dana, a protok vremena im ne ide u prilog. Molim Vas u svoje ime, u ime Dinove majke, cijele naše obitelji, te u ime preostalih 6 obitelji koje strepe – neka Francuska Republika pokaže svoje veliko srce, humanost i brigu za malog čovjeka. Molim Vas nastavite potragu, šaljite na ocean sve Vaše snage i vratite ih kućama – jer mi to ne možemo. Sve što možemo jest ponuditi Vam simboličnu financijsku nadoknadu.

Moja obitelj, prijatelji i ja smo pokrenuli Go Get Funding kampanju za prikupljanje sredstava za potragu te je do sada prikupljeno gotovo 50.000,00 eura, a dobri ljudi nam se i dalje javljaju i šalju pomoć. Spremni smo svaki cent novca kojeg prikupimo uplatiti za troškove francuskih snaga uključenih u potragu, samo da sedam života ne ostane prepušteno na milost i nemilost oceanu.