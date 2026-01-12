Anušić o Rafaleima: Hrvatska ima sustave koje Srbija nema, avioni će se dizati

Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je posjet glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Hrvatskoj, istaknuvši kako je riječ o redovitom i planiranom posjetu tijekom kojeg se razgovaralo o provedbi europskih obrambenih odluka i politika, piše Dnevnik.hr.

Anušić je naglasio kako je sastanak bio prilika i za snažnu promociju domaće obrambene industrije. Prema njegovim riječima, gotovo sve tvrtke uključene u proizvodnju za potrebe obrane sudjelovale su na današnjim razgovorima. „Imali su priliku predstaviti se i razgovarati s partnerima. Nastavljamo snažno podržavati obrambenu industriju jer je ona iznimno važna, ne samo za sigurnost, nego i za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u Europi i svijetu“, poručio je ministar.

Govoreći o sigurnosti hrvatskog zračnog prostora, Anušić je podsjetio da ga posljednjih desetak dana aktivno štite borbeni avioni Rafale, radarski sustavi te protuzračna obrana. Na pitanje hoće li se Rafalei dizati u slučaju ulaska dronova u hrvatski zračni prostor, odgovorio je potvrdno. „Naravno da će se dizati Rafalei. Sustav bi ranije reagirao da smo na vrijeme dobili informaciju o približavanju drona. Nažalost, podatke smo dobili tek kad je dron već ušao u naš zračni prostor i tada je bilo prekasno“, rekao je Anušić, podsjetivši na raniji incident s padom drona.

Dodao je i da je Mark Rutte tijekom posjeta obišao dežurni borbeni dvojac te dobio uvid u razinu spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. „U roku od 15 minuta Rafalei su u zraku u slučaju bilo kakvog poziva“, naglasio je ministar.

Osvrnuo se i na kritike predsjednika Zorana Milanovića, koji je izjavio da je Hrvatska od Francuske kupila rabljene Rafalee, dok je Srbija dobila nove. Anušić smatra da je predsjednik pritom izostavio ključne činjenice. „Hrvatska danas ima potpuno operativno ratno zrakoplovstvo, dok Srbija Rafalee još nema i dobit će ih tek za nekoliko godina. No još je važnije da je Hrvatska članica NATO-a, što znači da zajedno s Rafaleima imamo pristup sustavima i sposobnostima koje Srbija na tim avionima neće imati“, rekao je ministar, zaključivši da su hrvatski Rafalei znatno operativniji i spremniji.

Anušić je govorio i o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka. Kako navodi Dnevnik.hr, prvi pozivi već su poslani, a trenutačno se planira oko 4000 ročnika godišnje, uz mogućnost povećanja ako se za to ukaže potreba ili interes. „Prvih tisuću poziva već je otišlo na liječničke preglede, koji započinju ovih dana. Sve se odvija prema planu, bez zastoja. U projekt su uključeni Ministarstvo obrane, Oružane snage, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutarnjih poslova. Očekujem da će sve funkcionirati kako je zamišljeno kada sustav u potpunosti zaživi“, poručio je ministar obrane.