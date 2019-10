Preko satelita uočili splav: Brodovi uključeni u potragu promijenili smjer

Potraga za nestalim hrvatskim pomorcima se nastavlja, a prema neslužbenim informacijama, brodovi uključeni u potragu su promijenili smjer i krenuli prema, za sad, nepoznatoj lokaciji.

Uočena je splav preko satelitskih snimaka i sad je cijela flota upućena tamo. To je informacija iz pouzdanih i provjerenih izvora, kazao nam je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca. Budući da su satelitske snimke s odmakom od dva sata, teško je detaljno reći koliko su brodovi udaljeni od splavi.

- Ja sam dobio informaciju od Sindikata pomoraca da se na udaljenosti od otprilike 65 nautičkih milja od mjesta potonuća nalazi neidetificirani objekt i da svi brodovi idu u tom smjeru. To vam je otprilike kao udaljenost od Šibenika do Paga - rekao je za N1 Branko Škorić, predsjednik udruge kapetana Hrvatske .

Prema njegovim procjenama očekuje da "ćemo kroz negdje četiri do pet sati primiti vijest koja će nas sve obradovati."

Supruga Dine Miškića, kapetana za kojim se traga nakon potonuća njegovog broda u Atlantiku, poslala je otvoreno pismo francuskom ministru vanjskih poslova Jean-Yvesu Le Drianu kojim traži da Francuska nastavi svoju potragu za nestalim mornarima. Više pročitajte ovdje.

Među nestalima pomorcima je, podsjećamo, hrvatski kapetan Dino Miškić, a prema Facebook grupi Burbon Rhode Rescue, iz Ukrajine je stigao signal koji bi možda mogao označiti kraj potrage. Osim kapetana Mikšića, nestalo je i šestero ukrajinskih pomoraca, a u Facebook grupi smatraju da promjena kursa brodova je dobar znak. Prema neslužbenim informacijama, francuski dužnosnici traže hitan sastanak s hrvatskim diplomatima.

Podsjećamo, tegljač Bourbon Rhode potonuo je 26. rujna u Atlantiku, 2000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea. Od tada specijalizirani brodovi i trgovačka plovila motre to područje ne bi li pronašli ostale pomorce. Na brodu ih je ukupno bilo 14, od čega su, za sada, pronašli trojicu preživjelih i četvoricu poginulih pomoraca.

Iako je francuski krizni stožer CROSS s Martiniquea prije pet dana objavio da je potraga obustavljena, direktor Bourbon Rhodea, Gael Bodenes, kazao je medijima kako se "potraga se nastavlja i neće završiti na neki određeni dan".

The #bourbonrhode Bourbon Rhode ship with Ukrainians on board disappeared in the Atlantic Ocean on September 26.

Three crew members of the Bourbon Rhode vessel, including two Ukrainians, have been rescued.