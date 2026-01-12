Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAZGOVOR O SIGURNOSNOJ SITUACIJI

Jandroković Ruttea upozorio na potencijalnu destabilizaciju jugoistočne Europe

Zagreb: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandrokovi´c sastao se s glavnim tajnikom Sjevernoatlantskog saveza Markom Rutteom
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
12.01.2026.
u 20:52

Sugovornici su se složili da je s obzirom na promjene u globalnom sigurnosnom okruženju potrebno nastaviti ulagati u jačanje europskih obrambenih kapaciteta i industrija

Gordan Jandroković je u ponedjeljak primio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, kojem je "posebno" skrenuo pozornost na potencijalnu destabilizaciju jugoistočne Europe, istaknuvši važnost Saveza u suzbijanju drugih aktera na tom području, objavio je ured predsjednika Sabora u priopćenju. "Jandroković i Rutte razgovarali su o sigurnosnoj situaciji na prostoru jugoistoka Europe, pri čemu je predsjednik Hrvatskoga sabora posebno ukazao na zabrinjavajući potencijal destabilizacije ovoga područja te na važnost uloge NATO-a i Europske unije u suzbijanju utjecaja drugih međunarodnih aktera", ističe se u priopćenju.

Sugovornici su se složili da je s obzirom na promjene u globalnom sigurnosnom okruženju potrebno nastaviti ulagati u jačanje europskih obrambenih kapaciteta i industrija. Što se same Hrvatske tiče, ustvrdili su da njen geostrateški položaj i infrastrukturni kapaciteti predstavljaju "značajan doprinos ostvarivanju ciljeva Saveza, ponajprije u pogledu osiguravanja ključnih opskrbnih pravaca, jačanja energetske sigurnosti te unapređenja vojne mobilnosti i otpornosti".

Jandroković je glavnom tajniku NATO-a prenio da Hrvatska prati geostratešku i vojnu situaciju te unapređuje svoje obrambene potencijale, rekavši da je prošle godine uložila više od dva posto BDP-a u hrvatski obrambeni sektor, od čega trećinu u modernizaciju. "Hrvatska će nastaviti povećavati izdvajanja za obranu kako bi ona dosegla razinu od pet posto BDP- do 2035. godine", sukladno odluci donesenoj na NATO summitu prošle godine, kazao je Jandroković prema priopćenju.

Također, predsjednik Sabora je na sastanku ponovo potvrdio hrvatsku potporu za Ukrajinu, poručivši da je Hrvatska i dalje spremna Ukrajini prenositi iskustvo stečeno u Domovinskom ratu, a "osobito u području humanitarnog razminiranja, procesuiranja ratnih zločina, veteranske skrbi te mirne reintegracije okupiranih teritorija".
Ključne riječi
BDP sigurnost Ukrajina NATO Gordan Jandroković Mark Rutte

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!