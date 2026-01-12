Naši Portali
AFERA MIKROSKOPI

FOTO Novica Petrač javio se na izdržavanje zatvorske kazne, preostalo mu još sedam mjeseci

Zagreb: Novica Petrač stigao u zatvor Remetinec na odsluženje kazne
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
12.01.2026.
u 22:45

Kako je tijekom istrage u aferi Mikroskopi već proveo tri mjeseca u istražnom zatvoru, preostalo mu je još sedam mjeseci za izdržavanje.

Novica Petrač javio se na izdržavanje kazne zatvora na koju je osuđen nakon što je u aferi Mikroskopi priznao krivnju i s USKOK-om sklopio nagodbu. Na temelju te nagodbe izrečena mu je djelomična uvjetna kazna od dvije godine i dva mjeseca zatvora.

Prema presudi, Petrač mora provesti 10 mjeseci u zatvoru, dok mu se ostatak kazne zamjenjuje uvjetnom uz rok kušnje od tri godine. Kako je tijekom istrage u aferi Mikroskopi već proveo tri mjeseca u istražnom zatvoru, preostalo mu je još sedam mjeseci za izdržavanje. 

Optužnica u aferi Mikroskopi podignuta je u srpnju prošle godine, nakon čega su se Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Nikola i Novica te Saša Pozder odlučili za priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. Ta je nagodba realizirana u rujnu, kada su svi osuđeni prema sporazumima sklopljenima s tužiteljstvom.

Za razliku od Novice Petrača, koji se bez odgode javio na izdržavanje kazne, njegov otac Hrvoje Petrač zatražio je odgodu odlaska u zatvor zbog zdravstvenih razloga. On je, prema presudi, osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora, a na izdržavanje kazne trebao je otići još u prosincu prošle godine. Sud mu je nakon provjere zdravstvene dokumentacije i mogućnosti liječenja u Bolnici za osobe lišene slobode odobrio odgodu do 2. veljače 2026., kada bi se trebao javiti u Remetinec.

Odgodu je zbog zdravstvenih razloga zatražio i Saša Pozder, koji je nakon priznanja krivnje osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora. O njegovu zahtjevu još nije odlučeno, a s obzirom na to da ima prijavljeno prebivalište u Skradinu, o svemu odlučuje Županijski sud u Šibeniku. Pozder je u istražnom zatvoru već proveo devet mjeseci, pa mu preostaje još dvije godine zatvorske kazne.

Novicin brat Nikola Petrač također je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti u zatvoru. Kako mu se tri mjeseca provedena u istražnom zatvoru uračunavaju u kaznu, preostalo mu je još tri mjeseca za izdržavanje. Njemu je izrečena i sporedna novčana kazna od 90.000 eura.

Svim osuđenima izrečene su i visoke novčane kazne, kao i mjere oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi, pa je državni proračun u ovom slučaju postao bogatiji za oko 1,4 milijuna eura.

afera mikroskop Novica Petrač Hrvoje Petrač

