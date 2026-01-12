Naši Portali
'neće imati nato opremu'

Plenković odbacio Milanovićevu kritiku da je Francuska "uvalila" rabljene Rafale

Andrej Plenković i Emmanuel Macron gledali prelet Rafalea nad Zagrebom
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Ivan Šaravanja/Hina
12.01.2026.
Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je odbacio kritiku predsjednika Zorana Milanovića da je Francuska Hrvatskoj „uvalila rabljene Rafale”, a Srbiji prodaje nove. Milanović je u petak rekao da su Francuzi Hrvatskoj „uvalili rabljene avione” a „Srbiji prodali nove”, zbog čega sad „moramo kupiti novu opremu”. „To je savezništvo, partnerstvo? To se ne radi”, izjavio je predsjednik. 

Plenković mu je uzvratio rekavši da predsjednik, ujedno vrhovni zapovjednik vojske, ne sudjeluje u vojnoj nabavi, a kasnije je spreman „napadati na neprimjeren način”. 

Dodao je da su francuski borbeni zrakoplovi kupljeni u „transparentnom procesu s konkurentnim ponudama” nakon koje je donesena odluka o kupnji 4. generacije Rafalea, što je bio sjajan odabir „za iznos sredstava i performanse” koje Hrvatskoj trebaju. 

Srbija nekoliko godina kasnije kupuje nove zrakoplove za tri milijarde eura, a Hrvatska je svoje platila milijardu, rekao je premijer, dodavši da Rafalei koji idu u Beograd neće imati NATO opremu kao hrvatski. 

Srbija Zoran Milanović Andrej Plenković vojni avioni Hrvatska vojska Rafale

Avatar Točka na i
Točka na i
21:24 12.01.2026.

naravno da su naši stariji (4. generacija) bolji od njihovih novijih (6. generacija)...tko to ne bi rekao taj je budala

