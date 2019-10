Potragu prekinuli jer im je skupa i jer nisu stradali Francuzi

Potraga za pomorcima s broda Bourbon Rhode kojim je zapovijedao Šibenčanin Dino Miškić prvi je put prekinuta zato što je skupa, ali i zato što među posadom broda nije bio nijedan Francuz. Takve informacije francuska je strana, zadužena za potragu i spašavanje, vrlo otvorena podijelila s diplomatima zemalja čiji se pomorci još traže nakon što je brod doživio havariju, doznajemo iz više pouzdanih diplomatskih izvora. Glasine i nagađanja, koji su se širili od trena kad je Cross – Operativni centar Antili – Francuska Gvajana zaustavio potragu za posadom koju su činili Hrvat, Rus, Ukrajinci, Južnoafrikanac i Filipinac, s objašnjenjem da je vjerojatnost da će pronaći pomorce gotovo nikakva, dobili su i službenu potvrdu.

Zone odgovornosti

No, na sreću, politički i pritisak javnosti te enormni napori obitelji hrvatskog kapetana ipak su donijeli rezultat pa je potraga, doduše u manjem opsegu, nastavljena. Kako bi se dobio bolji uvid u funkcioniranje akcija potrage i spašavanja na moru i zašto je Francuska zadužena za ovu operaciju, treba reći da je za bilo koju pomorsku nesreću zadužen nadležni centar za traganje i spašavanje: sva su mora i oceani podijeljeni na zone odgovornosti tako da se točno zna koja je država, odnosno koji je regionalni centar nadležan za koje područje. Na mjestu gdje se dogodila havarija broda Bourbon Rhode jurisdikciju ima Regionalni centar za potragu Francuske Gvajane sa sjedištem na Martiniqueu – budući da je riječ o francuskom prekomorskom teritoriju, nadležna je Francuska, koja tamo ima svoju vojnu flotu. Troškove akcije potrage i spašavanja snosi država na čijem se području dogodila nesreća, što je obveza države sukladno međunarodnim konvencijama i pravilima, prije svega Međunarodne konvencije za sigurnost života na moru (SOLAS) koja detaljno regulira načine, kriterije, opremu i druge parametre akcije. Svaka akcija potrage i spašavanja na moru ima dvije faze – aktivnu, kad plovila i zrakoplovi aktivno pretražuju područje, te pasivnu, kad se – kao u ovom slučaju – javlja komercijalnim brodovima koji prolaze tom rutom da motre i taj dio, de facto, ne završava dok nisu pronađeni svi nestali i može trajati unedogled, no njezin intenzitet je nizak i usputan. Svaki centar za traganje i spašavanje ima pravo prekinuti aktivnu potragu, a kada će se to dogoditi, ovisi o više parametara.

Primjerice, računa se kolika je mogućnost preživljavanje u određenim uvjetima. To i jest bio službeni razlog zašto je aktivna potraga prekinuta, no ono što je ostalo visjeti u zraku i zbog čega se opravdano digla prašina jest podatak da nisu nađene sve splavi za spašavanje te da je vrijeme preživljavanja na splavi dulje od onoga u moru u spasilačkom odijelu. Nakon očitog pritiska i javnosti i politike, vlasnik broda, tvrtka Bourbon unajmila je brod Alp Striker koji je nastavio potragu koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak uočio “moguću signalnu raketu za poziv u pomoć”.

– Područje odakle je upućen ovaj signal poklapa se s jednom od pretpostavki gdje bi se mogli nalaziti preživjeli iz brodoloma Bourbon Rhodea – stoji između ostalog u priopćenju prefekture Martinique. U nastavku se navodi da će danas iznad tog područja letjeti i zrakoplov američke obalne straže Hercules C-130. Regionalni operativni nadzorni i spasilački centar odmah je zatražio da tri trgovačka broda skrenu s rute. Novi događaji donijeli su i novu nadu obitelji kapetana. Ali to ne znači da ih je nada ikada i napustila.

– Malo smo se isplakali, a onda smo se sabrali i krenuli u potragu za informacijama, da se ne prepustimo samo kompaniji – kaže kapetanova supruga Marijana Kedžo-Miškić.

Od prvog je dana okružena obitelji i prijateljima.

– Izuzetna su mi potpora. Stalno sam u krugu prijatelja, ne predajemo se tuzi, od prvog dana smo aktivni, nismo posustali ni u čemu. Među nama se širila pozitiva i dalje tako nastavljamo dok ne dobijemo dobre vijesti – govori.

Nisu okrenuli glavu

Ogromnu zahvalnost osjeća prema svim ljudima koji su se uključili na bilo koji način u priču oko njezina supruga.

– Iskreno, nisam očekivala, ali sam se nadala. Zahvaljujem od srca svima koji su potpisivali peticiju, donirali... To je nešto stvarno nevjerojatno, što mali čovjek može napraviti. Bez njih ništa ovo ne bi bilo moguće – ističe Marijana.

Zahvalna je i hrvatskom državnom vrhu.

– Nisu okrenuli glavu od nas i vidi se da su nešto napravili – ističe.

Diplomatskoj i političkoj akciji koju je poveo hrvatski državni vrh u ponedjeljak su se pridružili i Ukrajinci – ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i tamošnji ministar vanjskih poslova apelirali su na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da pokaže milosrđe i nastavi potragu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović jučer je kazala kako se nastavlja potraga te da nije uključena samo Francuska nego i neke druge države koje pomažu, između ostalih i SAD.