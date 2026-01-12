U jednom od najpoželjnijih gradova kvadrat stana ide i do 8.000 eura: 'Cijene su digli Ukrajinci, a sada i ljudi iz BiH'

Cijene nekretnina na Makarskoj rivijeri već mjesecima ne prestaju iznenađivati, a sve je više onih koji upozoravaju da je tržište došlo do granice izdržljivosti. Dok troškovi života rastu na svim razinama, od komunalnih usluga i energenata do svakodnevne kupnje u trgovinama, kvadrati stanova uz more dostižu iznose koji su donedavno bili nezamislivi.

U Makarskoj se tako pojavio i svojevrsni rekorder: kvadrat stana u relativno novoj zgradi uz samo more nudi se po cijeni od čak 8.000 eura, piše Slobodna Dalmacija. Ništa povoljnije nisu ni nekretnine u zgradama starim desetak do petnaest godina, koje su udaljene svega nekoliko minuta hoda od plaže, ondje se, ako se uopće nađu na tržištu, kvadrat prodaje i za 7.000 eura.

Da je riječ o tržištu koje već dulje vrijeme drži visoku razinu cijena, potvrđuje i Filip Raffanelli, vlasnik agencije za promet nekretninama “Navis”. Prema njegovim riječima, novogradnja na području makarske Glavice, iznad središnje osnovne škole, doseže cijenu od oko 5.500 eura po četvornom metru. Na Zelenki, dakle iznad magistrale, cijene se kreću znatno niže – od 3.000 do 4.200 eura po kvadratu, dok se u zgradama izgrađenima prije sedam godina stanovi prodaju po cijenama između 3.100 i 3.300 eura.

- Situacija se u odnosu na prošlu godinu praktički nije promijenila. Potražnja i dalje postoji, a zanimanje vlada i za stanove u starijim zgradama ispod magistrale. Tamo se dvosobni stanovi prodaju po oko 3.400 eura po kvadratu, dok jednosobni dosežu i 4.000 eura - objašnjava Raffanelli za Slobodna Dalmacija.

Stanove, dodaje, najčešće kupuju Makarani koji već posjeduju više apartmana i nekretnine osiguravaju za svoju djecu, ali i državljani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inozemstvu. Među kupcima su sve češće i obitelji iz Poljske te Češke. Osim stanova, vrlo se dobro prodaju i luksuzne vile s bazenima u preizgrađenom Velikom Brdu, gdje se danas znatno manje gradi nego ranijih godina. Ondje cijene dosežu između 750 tisuća i milijun eura, ovisno o lokaciji i opremljenosti.

Ipak, dio agenata s makarskog područja smatra kako bi se tržište uskoro moglo početi hladiti. Podsjećaju da je slična situacija viđena i nakon pandemije koronavirusa, kada je nagli rast cijena završio pucanjem balona. -Tijekom inflacije tržište je praktički stalo, i to još prije godinu dana. Nakon sezone moguće je postupno snižavanje cijena jer su one, realno gledano, postale previsoke, isto kao i najamnine - ističu makarski agenti.

Prema njihovim procjenama, snažan uzlet cijena dijelom su potaknuli ukrajinski državljani koji su, nakon početka rata u svojoj zemlji, masovno kupovali nekretnine na Jadranu. Danas tu ulogu preuzimaju kupci iz BiH, ali i državljani Češke i Slovačke. Na cijene bi, upozoravaju, mogao utjecati i sve veći broj domaćih iznajmljivača koji odjavljuju kategorizaciju apartmana zbog drastičnog rasta paušala po krevetu te brojnih novih davanja i nameta. Upravo bi taj trend, zaključuju, mogao dodatno pritisnuti tržište i dovesti do korekcije cijena već nakon ljeta.