Sudovi sve češće pijanim vozačima ponavljačima oduzimaju vozila

Gotovo svakodnevno, a najviše vikend izvještaji policije pokazuju da vozači, iako svjesni da su dobrano pijani ili kako bi policija rekla 'pod utjecajem alkohola', svejedno sjedaju za volan i riskiraju svoj i tuđe živote. Ovog je vikenda, primjerice, policija u Sisku u petak u noćnim satima zaustavila automobil zagrebačkih registracija kojim je bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao 28-godišnjak.

– Uhićen je i do otrježnjenja smješten u službene prostorije nadležne policijske postaje te je nakon prekršajne obrade odveden na Općinski prekršajni sud gdje je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3000 eura te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci – opisala je slučaj sisačka policija. U Zadru su u ranim subotnjim satima zatekli pijani trojac na cestama – svi su ostali bez vozačkih dozvola i platili su visoke kazne. Čak 1,44 promila alkohola u krvi imao je 26-godišnji državljanin Kosova; platit će 660 eura kazne i ostao je bez vozačke na dva mjeseca. Nešto manje alkohola u krvi imala je 29-godišnjakinja koja je nakon otrežnjenja postala svjesna kazne – 660 eura i zabrana vožnje devet mjeseci. No, 50-godišnjak je odbio alkotest i test na droge koju su od njega tražili zadarski policajci pa je dobio novčanu kaznu od 1320 eura i zabranu vožnje na tri mjeseca.

U zagrebačkom su Trnju u sitnim subotnjim satima zaustavili recidivista, 33-godišnjaka koji je, vidno pod utjecajem alkohola, odbio alkotest i test na droge pa ga je policija odvela u svoje prostorije na triježnjenje. No, vozeći pijan i prebrzo, 33-godišnjak koji je vozio automobil zadarskih tablica, skrivio je prometnu nesreću s materijalnom štetom; razbio je prednji dio svog automobila jer je naletio na rubni kamen, a onda i na tri metalna stupića. Na sudu je utvrđeno da je recidivist te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 920 eura, a bez vozačke je ostao na tri mjeseca. Uz to, pravomoćnošću sudske presude vozilo mu je oduzeto trajno i bez naknade u korist Republike Hrvatske. I to je, vjeruju mnogi, jedino rješenje koje će recidivista zaustaviti u tome da vozi pijan. To što mu je i trajno oduzeta vozačka dozvola često nije presudno. Naime, samo su lani u PU istarskoj recidivistima koji su skupili negativne prekršajne bodove trajno ukinuli 134 vozačke dozvole. Bez automobila je ostao i 41-godišnjak iz Vojnića; recidivist koji je zatečen da vozi sa čak 3,28 promila alkohola u krvi, nije bio vezan i bio je bez vozačke koja mu je ranije oduzeta. Sada mu je nadležni Općinski sud u Karlovcu izrekao 220 eura novčane kazne, 80 dana kazne zatvora, trajno oduzimanje vozila, a voziti ne smije godinu dana. Također mu je isti sud izrekao i devet mjeseci obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Iz MUP-a podsjećaju da je vožnja pod utjecajem alkohola i droga težak prekršaj, novčane kazne rastu ovisno o izmjerenoj količini alkohola u krvi u rasponu od 90 do 2650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. U Hrvatskoj je u 2023. godini privremeno zaplijenjeno 1148 vozila, a odlukom nadležnih sudova trajno je oduzeto njih 215.

