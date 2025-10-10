Suđenje Krunoslavu Fehiru u Beogradu počinje 12. studenoga

Krunoslavu Fehiru, maloljetnom dragovoljcu Domovinskog rata i hrvatskom branitelju, koji je od lipnja u srbijanskom zatvoru, 12, studenog počet će suđenje na Specijalnom sudu u Beogradu. Potvrdio je to njegov beogradski odvjetnik Bojan Stanojlović koji kaže da je prethodno održano pripremno ročište, na kojem je odbijen prijedlog obrane da se Fehiru istražni zatvor zamijeni blažim mjerama. Obrana je predlagala da se Fehiru zabrani napuštanje stana u Beogradu te da mu se odredi da nosi električnu nanognicu. Međutim zahtjevu da se Fehiru ukine istražni zatvor protivilo se srbijansko tužiteljstvo.

Na pripremnom ročištu pokušala su se razriješiti neka sporna pitanja; poput onog je li Fehir pucao u zrak ili u Čedomira Vučkovića, nakon što je Vučković istrčao iz garaže u kojoj su ga prethodno tjerali da popije sumpornu kiselinu. S obzirom na to da Javno tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, Fehira tereti za "krivično djelo organiziranja i poticanja na izvršenje genocida i ratnih zločina iz čl. 145 stav 2 KZ SRJ", na pripremnom ročištu se trebalo raščistiti je li on imao svijest da je član grupe koja čini ratne zločine te je li u toj grupi bio svojevoljno.

No najvažnije prethodno pitanje, koje bi moglo odrediti hoće li suđenja uopće i biti, je ono koje se odnosi na pravni moto "ne bis in idem", odnosno da se nikome ne može suditi za istu stvar dvaput. A u slučaju optužbi koje se u Srbiji Fehiru stavljaju na teret, u Hrvatskoj je protiv Fehira odbačena kaznena prijava. Te podatke ima naše Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije i oni bi srbijanskom sudu trebali biti dostavljeni vjerojatno prije početka suđenja. Pa bi nekom pravnom logikom u tom slučaju, postupak protiv Fehira trebao biti obustavljen.

Fehir je u Hrvatskoj bio prvo krunski, a zatim i obični svjedok na suđenjima Branimiru Glavašu i ostalima koji su optuženi za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Cijela ta mučna priča u javnosti je poznata kao slučajevi Selotejp i Garaža. Osim Glavaša još su optuženi Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, dok su Ivica Krnjak i Tihomir Valentić, koji su bili na prvotnoj optužnici, u međuvremenu preminuli. Prva nepravomoćna osuđujuća presuda Glavašu i ostalima izrečena je 2009. Tada je Glavaš bio osuđen na 10 godina zatvora, no obrazloženje nije čuo jer je prije objave otišao u BiH, čije državljanstvo također ima. Vrhovni sud mu je kaznu umanjio za dvije godine, a Glavaš je tih osam godina izdržavao u BiH.

I veći dio te kazne je i odslužio prije no što je Ustavni sud 2015. presudu ukinuo zbog povrede njegovih prava. U toj odluci Ustavni sud nije ulazio u meritum optužbi, jer to nikada ne čini, no uvažio je Glavaševe navode koji su problematizirali status krunskog svjedoka Krunoslava Fehira. Ponovljeno suđenje je počeo 2017., a nakon što je sutkinja koja je imala spis, prešla na VKS da nije okončala suđenje Glavašu i ostalima, suđenje je moralo početi iz početka u listopadu 2021. pred novim sudskim vijećem. Glavaš i ostali su zanijekali krivnju, a tijekom suđenja u više navrata Glavaš je tražio izuzeće predsjednika vijeća, cijelog suda, podnosio je kaznene prijave protiv Fehira...

Tvrdio je da je Fehir bio taj koji je ubio Čedomira Vučkovića 1991. jer je pucao u njega, nakon što je ovaj istrčao iz garaže u kojoj je bio zatvoren. Dok je bio u toj garaži Vučkovića su natjerali da popije sumpornu kiselinu, što je po vještacima bio uzrok njegove smrti. Fehir je na ponovljenom suđenju imao status običnog, a ne krunskog svjedoka i Glavaš je tvrdio da je njegov iskaz lažan. U listopadu 2023. Glavaš je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a među dokazima na kojima je utemeljena ta presuda, koja još nije pravomoćna, bio je i iskaz Krunoslava Fehira. Taj je spis trenutačno na Visokom kaznenom sudu (VKS) po žalbama obrane, a kako je Glavaševa obrana podnijela zahtjev za suđenjem u razumnom roku, Vrhovni sud je odredio da spis mora biti riješen do ožujka 2026.