Sudarili se grčki i turski ratni brodovi u istočnom Mediteranu

Grčki ratni brod sudario se u srijedu s turskim ratnim brodom u istočnom Mediteranu, doznaje se u petak iz grčkog vojnog izvora koji je kazao da se radilo o manjem sudaru, tj. "nezgodi".

Turska i Grčka spore se oko teritorijalnih voda čija su podmorja bogata energentima, a tenzije su narasle u ponedjeljak kad je Ankara poslala istraživački brod u sporni dio Sredozemlja, uz pratnju ratnih brodova, dan nakon što je Grčka potpisala sporazum s Egiptom o stvaranju ekskluzivne ekonomske zone u istočnom Mediteranu između dvije zemlje.

Turski istraživački brod Oruc Reis, koji je plovio između Cipra i Krete, pratilo je u srijedu više grčkih brodova. Jedan od njih, Limnos, približavao se istraživačkom brodu i našao se na pravcu kretanja jednog od turskih pratećih brodova, Kemal Reis.

Foto: YORUK ISIK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul. Picture taken October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo Yoruk Isik

Grčka fregata je izvela manevar kako bi izbjegla frontalni sudar, no pramac je ipak očešao stražnji dio turskog broda.

"Bila je to nezgoda", kazao je izvor i dodao da Limnos nije oštećen te da je u četvrtak ujutro sudjelovao u zajedničkoj pomorskoj vježbi s francuskim brodovljem.

Tursko ministarstvo obrane nije komentiralo taj incident. Predsjednik Tayyip Erdogan je u četvrtak kazao da bi za bilo kakav napad na turski istraživački brod u spornom području netko "skupo platio".

Ministri vanjskih poslova Europske unije razgovarat će danas o sporu Turske i Grčke u istočnom Mediteranu na izvanrednom sastanku. Grčki ministar će se isti dan zbog toga u Beču susresti s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom.