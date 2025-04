Subota stabilnija, Uskrs još ljepši: Pred nama nekoliko dana proljetnog užitka

Nakon nekoliko nestabilnih dana i nevremena koja su proteklih dana zahvatila dijelove Hrvatske, građani mogu napokon odahnuti – pred nama je poboljšanje vremena, a uskrsni vikend donosi i pravo proljetno ozračje. Subotnje jutro u većini istočne Hrvatske bit će najsvježije u ovome tjednu, s temperaturama koje će se kretati između 6 i 9 °C. No, danju će ipak biti malo toplije nego u petak – očekuje se pretežno sunčano vrijeme i slab vjetar, što će stvoriti ugodne uvjete za boravak na otvorenom, prognozira HRT.

U središnjoj Hrvatskoj bit će nešto vjetrovitije – puhati će umjeren jugozapadnjak, osobito jak u gorju, gdje će se izmjenjivati sunčani i oblačni periodi. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 °C. U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu i dalje će biti nešto svježije. Noć će biti prohladna, osobito u planinskim krajevima gdje će dobro doći pokrivač. Tijekom dana bit će promjenjive naoblake, s mogućom kratkotrajnom kišom, posebice u Gorskom kotaru te na području Ćićarije i Učke. Vjetar će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u gorju može imati i jake udare.

Foto: DHMZ

Na jugu zemlje, u Dalmaciji, bit će manje vjetrovito i nešto stabilnije. Premda se očekuje više sunčanih razdoblja, u unutrašnjosti nije isključen poneki kratkotrajni pljusak u popodnevnim satima. Jutarnje temperature kretat će se između 6 i 10 °C, a uz more između 10 i 13 °C. Najviša dnevna temperatura dosezat će i do 21 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se najviše sunčanih sati. Ujutro će puhati slaba bura i levant, a na moru jugo, dok će poslijepodne vjetar okrenuti na jugozapadnjak. More će biti malo valovito, kao i duž većeg dijela Jadrana.

Tijekom blagdana očekuje se još stabilnije i toplije vrijeme. Nedjelja, dan Uskrsa, donosi obilje sunca i ugodne temperature – pravo proljetno vrijeme za okupljanje s obitelji i boravak u prirodi. Ipak, u unutrašnjosti Hrvatske ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla, a od drugog dijela ponedjeljka moguća je i povremena kiša – najprije u Gorskom kotaru i Lici, a zatim i u drugim krajevima.

Na Jadranu će uskrsna nedjelja također biti sunčana i topla, uz jugo koje će biti izraženije, ali ne i jako. Ponovnim slabljenjem vjetra, ponedjeljak će biti još topliji, no uz sve češće visoke oblake koji će najavljivati promjenu vremena. Prema najavama, novo kišovitije razdoblje moglo bi započeti već u utorak, najprije na sjevernom Jadranu.

