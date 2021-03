Stvarno je dosadan taj Zoka, čovječe! Tko je uopće ta Zlata Đurđević? Kladili bismo se da u životu nije upoznala Zdravka Mamića...

Subota, 13. 3. 2021.

Znali smo da će bitka za pobjedu na lokalnim izborima biti bespoštedna jer u državi u kojoj ekonomije nema, gradonačelničko mjesto djeluje kao dobitak na lotu. Međutim, nismo znali da će biti toliko prljava. Nakon što su našoj Vesni Škare-Ožbolt zlikovci hakirali stranicu i u njezin program ubacili dijelove Mostova predizbornog programa, sada su HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Splita, Vici Mihanoviću, hakirali doktorat i u njega ubacili 18% tuđeg sadržaja! Drži se, Vice, nisi jedini. Prije tebe su tako hakirali Antu Đapića i Vasu Brkića. Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih kao ti.

Nedjelja, 14. 3. 2021.

Jedva čekamo da Zagreb dobije novoga gradonačelnika. Svejedno je koji od kandidata pobijedi, sa svakim će nam biti super. Tomašević kaže da će odmah riješiti deponij na Jakuševcu i gradsku upravu dovesti u red, Klisović će denivelirati željeznicu, obnoviti grad i sagraditi novi Jarunski most, Filipović će spasiti cijeli svijet gradnjom tvornice cjepiva, ukinut će korupciju, sagraditi nacionalnu dječju bolnicu, a tu je i novi stadion. VŠO također obnavlja grad, i uvodi tehnološke inovacije, Troskot je obećao nove škole i ceste, Škoro uvodi besplatne vrtiće i gradi prometnu infrastrukturu, novu bolnicu i stadion. Zapravo je prilično svejedno tko će pobijediti kada nas čeka preporod tko god naslijedi našeg dobrog Milana.

Ponedjeljak, 15. 3. 2021.

Vijest je odjeknula poput bombe. Pravosudna masonerija zadala je konačan udarac obitelji nogometnih romantika, zanesenjaka i neimara i na zatvorske kazne pravomoćno osudila dva brata, dvije rane naše, Zdravka i Zorana, i to samo zato što su se za sve što su nama dali, nagradili sa po par desetaka milijuna kuna. Uzalud je Željko Širić obilazio Vrhovni sud i nudio se da on presudi Mamićima, uzalud je potpuno neovisna uprava Dinama tvrdila da su braća nevina. Lijepo je od sudaca da su Zoranu skinuli tri mjeseca kazne, tako da barem ne mora odmah u zatvor i da stigne, ako želi, osjetiti zov druge domovine i pridružiti se bratu u bijegu.

Utorak, 16. 3. 2021.

Poznata je Mamićeva ljubav prema sucima. Od Širića, Djedovića i svih nogometnih sudaca koji su sudili Dinamu, preko Turudića pa sve do mnogih sudaca raznih županijskih sudova na kojima je rješavao svoje blage nesporazume s dosadnim zakonima. Dokumentacija koju je predao USKOK-u dokazuje koliko su i suci voljeli našeg Zdravka. Osječki suci Vekić i Krušlin bančili su s njim i u Plavom salonu i po vikendicama i rođendanskim feštama. Međutim, Plenkijev favorit za mjesto predsjednika Vrhovnog suda, dragi Đuro Sessa, nije baš društven tip. On nije bančio s Mamićem, ali Zdravkec tvrdi da je Đuro ljubitelj torba s lovom. To doista ne vjerujemo. Jedno je doći na tulum čovjeku kojem sudiš, ali to da bi neki sudac uzeo mito, to zbilja ne možemo povjerovati.

Srijeda, 17. 3. 2021.

Neobičan događaj na granici Hrvatske i Slovenije. Hrvatska policija zaustavila je veliku grupu migranata pri neovlaštenom prelasku granice i taman kada ih je planirala namlatiti i vratiti u BiH, jedan od njih se izdvojio i viknuo na tečnom hrvatskom: “Nemojte, braćo, ja sam Hrvat!” Jednom je policajcu od šoka ispao pendrek iz ruke. Kada su čovjeka izdvojili i ispitali, ispostavilo se da je doista Hrvat i sudac jednog od županijskih sudova. Policajci su ostali u šoku, a još više su se iznenadili kada su u sučevoj torbi pronašli stotine tisuća kuna. Kada su ga pitali odakle mu, počeo je nerazgovijetno govoriti i tvrditi da je sve pošteno zaradio na rođendanima i godišnjicama braka. Odveden je na promatranje u Popovaču.

Četvrtak, 18. 3. 2021.

Ovo ne bi predvidjeli ni scenaristi meksičkih sapunica! To da će dva dana nakon presude Mamićima, dan nakon odlaska Zorana s klupe, na koju je u trenirci s treninga sjeo tihi Damir Krznar Krki, Dinamo nadoknaditi dva gola razlike i pobijediti Tottenham na čelu s Mourinhom u Zagrebu uvalivši mu tri gola, te da će sva tri postići mali Mislav Oršić sa Srednjaka, koji je karijeru počeo u Grabi na Trešnjevci, pa se preko Kustošije i Intera iz Zaprešića, Spezije, Celja, Koreje i Kine, konačno domogao Dinama, to samo život koji piše drame može ispisati.

Petak, 19. 3. 2021.

I Goran Jandroković, čiji nadimak nećemo spominjati, ima talenta za suđenje. Presudio je da bi bilo najbolje da se o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića za izbor predsjednika Vrhovnog suda u Saboru uopće ne raspravlja. Stvarno je dosadan taj Zoka, čovječe! Davi s tim Ustavom danima. Ekipa se lijepo dogovorila da ponovno izabere Đuru Sessu kojega Mamić optužuje za primanje mita, a onda se pojavi Zoka i kaže da je Ustav iznad zakona. Uostalom, tko je uopće ta Zlata Đurđević? Nekakva odlikašica s Pravnog fakulteta, a kladili bismo se da u životu nije upoznala Zdravka Mamića. I ona bi na čelo Vrhovnog suda!

Video: Zdravko Mamić na konferenciji za medije nakon donesene pravomoćne presude