Turanjčani negoduju

Stvaraju se gužve na D-1: Kasni gradnja ‘aleje šahtova’ i obilaznice

Dinamikom radova na dva velika gradilišta Karlovčani su zadovoljni, no Turanjčani negoduju s obzirom na to da je prekršeno obećanje da će obilaznica Turnja biti završena do srpnja ove godine.