Studenti iznajmljivali sobe u domovima, cijene dosegle i 400 eura: 'Svaki zaštitar imat će popis tko je student'

Uoči nadolazećeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se ovog vikenda održati u blizini zagrebačkog Hipodroma i za koji se očekuje dolazak oko pola milijuna posjetitelja, posebne mjere bit će na snazi i u studentskim domovima u okolici. Najbliže mjestu održavanja koncerta nalaze se domovi na Cvjetnom naselju i popularni "Sava" (Stjepan Radić), dok ni Ante Starčević nije previše udaljen. Lašćina je na drugoj strani grada, ali ni tamo neće biti iznimke. Stanari svih domova suočit će se s posebnim režimom - zabrana primanja gostiju na noćenje tek je jedna od promjena koje se uvode uoči ovog velikog događaja.

– U subotu neće biti večere u domu na Savi i Cvjetnom naselju. Bit će doručka i ručka, ali neće biti večere. U nedjelju će sve raditi normalno. Naime, našim tetama je nemoguće doći iz Marije Bistrice, Jastrebarskog, Samobora, Velike Gorice i drugih dijelova grada do Save i Cvjetnog. Zaposlenice idu javnim prijevozom na posao, a nitko im ne može garantirati da će se u subotu navečer moći vratiti s posla ili uopće doći na smjenu za večeru. Čuli smo se i s Gradom Zagrebom. Menza u SEECEL-u gdje je privremena zgrada Sveučilišta neće raditi u petak, to je na Kajzerici, čuli smo se oko toga s rektorom i prorektorima, rekao je za portal Srednja.hr ravnatelj SC-a Mario Župan.

Kako bi se osigurao red i zaštitili stanari, ove subote će ispred svakog paviljona studentskih domova na Savi, Cvjetnom i Šari biti postavljeni zaštitari – potvrdio je Župan. Cilj je izbjeći incidente i materijalnu štetu kakva se dogodila tijekom Radićevih dana, ali i osigurati mir studentima koji ondje žive.

– Svaki zaštitar imat će popis tko je student, tko je korisnik tog paviljona i naravno, stanari će neometano ulaziti u taj paviljon. Ako će netko povesti curu ili sestru sa sobom, to ćemo tolerirati, ali ne može doći autobus ljudi. Jučer me zvao jedan šofer, ne znam kako je došao do broja, i rekao mi kako organizira prijevoz za koncert i pitao može li parkirati u krugu doma. Odgovorio sam mu apsolutno ne, ne možete doći do doma uopće, a kamoli parkirati. Na što je on meni rekao pa kako ne mogu kad 70 posto mojih iz autobusa ima riješen smještaj kod vas. Tu smo morali reagirati, kaže Župan.