Stručnjakinja o stjenicama: 'Nema pravila, možemo ih naći i u hotelima koji su dobro opremljeni'

Nakon invazije stjenica u Europi proteklih mjeseci, one su otkrivene u jednom splitskom hotelu te neboderu u Rijeci. O tome mogu li one prenositi bolesti, kako ih suzbiti i je li moguća prevencija, govorila je za Top Radio Marcela Curman Posavec, magistra biologije i kemije iz Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Stjenice su, kako je pojasnila, povremeni ektoparaziti na ljudima koji spadaju u porodicu Cimicidae. Oni su, naime, jedni od najčešćih ektoparazita koji napadaju ljude. Pojašnjava kako postoje dvije kozmopolitske vrste stjenica koje se prvenstveno hrane na ljudima - kućna i tropska stjenica. Također, spominje i tzv. lastavičju stjenicu koja prvenstveno nastanjuje gnijezda lastavica.

"U jesen kada te lastavice odlete u toplije krajeve i napuste svoja gnijezda, lastavičje stjenice moraju pronaći svoj obrok krvi i potaknute time mogu se preseliti u područja gdje žive ljudi. Na našem odjelu imali smo čak dva slučaja vezana za lastavičje stjenice koje su ometale život ljudi. U 2018. godine u jednoj kući u Zagrebu stanari su primijetili lastavičje stjenice i isto tako su u 2022. godini u jednom stanu pronađene", kaže te napominje kako se one nisu nastanile u prostore gdje ljudi žive.

VEZANI ČLANCI:

“Stjenice su uvijek bile i uvijek će biti oko nas. Možda se sve nas poziva da budemo malo oprezniji kod naših putovanja jer u zadnje vrijeme porastom globalizacije i raste porast stjenica. Kada se nalazimo u nekim smještajima u kojima posumnjamo da bi se moglo raditi o stjenicama, bitno je da dobro pregledamo naše kofere da ih upravo ne unesemo u naš stan", ističe te nastavlja:

"U današnje vrijeme možemo ih naći i u hotelima koji su dobro opremljeni tako da zaista nema pravila otkuda se stjenice mogu prenijeti. Međutim, ipak je veća vjerojatnost da ćemo ih prenijeti iz nekih smještaja koja su možda manje uređena, gdje higijena nije na nekoj razini i gdje je ipak izmjena gostiju češća“.

U slučaju problema sa stjenicama, ističe, potrebno je kontaktirati profesionalnu tvrtku koja je zadužena za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Stjenice, nastavlja, same po sebi nisu opasne.

"One bodu, uzimaju obrok krvi kako bi se mogle razvijati. Bez obzira što one ne mogu prenijeti bolesti u stjenicama se mogu zadržavati neki uzročnici bolesti, ali ne mogu se prenijeti na ljude. Međutim, svejedno ih se stavlja u javnozdravstveno značajne kukce jer nakon uboda stjenicama mogu se pojaviti alergijske reakcije na koži. To su ubodi slični nalik ubodima komaraca. Najčešće se javlja svrbež, a kod nekih preosjetljivih pojedinaca se može pojaviti jači upalni proces. Npr. ako neku osobu stjenice bodu dulje vrijeme, može se čak pojaviti i anemija“, rekla je.

U Zagrebu, kako kaže, većih problema nema: "Više budu upiti zabrinutih građana koji postavljaju pitanje 'je li to stjenica', a ne radi se o stjenici. Više je preplašenih poziva, pitanje što da se radi u slučaju da imaju stjenice. Ljudi pregledavaju svoje sobe, a nemaju tragove uboda, nemaju tragove stjenica".

U slučaju primjećivanja uboda po tijelu, važnim ističe pregledati prostor za spavanje te madrace i krevet. Naime, stjenice su aktivne noću. "Ako sumnjamo da se radi o stjenicama možemo noću upaliti svjetlo i dobro pregledati vlastito tijelo da možda nema stjenice na tijelu i prostor gdje spavamo“, ustvrdila je.