PITANJE DANA Bojite li se da bi vam se u stan mogle naseliti stjenice?

GOTOVO 'BABLJE LJETO'

Jutro će biti najtopliji dio dana: Nakon visokih temperatura dolazi hladnije razdoblje

Nedjelja u istočnom dijelu Hrvatske donosi oblačno vrijeme s kišom, a ponegdje čak i grmljavinom. Vjetar će zapuhati umjereno do jako iz smjera sjeveroistoka, što će uzrokovati značajan pad temperature. Jutarnje temperature od 16 do 18 °C popodne će pasti na 11 do 13 °C.