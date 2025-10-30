Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
IGOR TOMIČIĆ

Stručnjak o psihološkoj manipulaciji na internetu: 'Na ovaj način prevaranti dolaze do osobnih podataka'

Autor
Ivica Beti
30.10.2025.
u 20:16

Napadači koriste suvremene alate kako bi potaknuli instinktivne reakcije brže nego što racionalni dio mozga može procijeniti situaciju. Zato je ključno napraviti pauzu prije "klika"

Robert B. Cialdini, profesor psihologije na Državnom sveučilištu Arizona, u knjizi "Utjecaj: Znanost i praksa" 1984. razvio je tezu da se u složenom svijetu u kojem su preopterećeni s više informacija nego što mogu podnijeti, ljudi vraćaju pristupu donošenja odluka temeljenom na generalizacijama. U tom svojevrsnom priručniku o uvjeravanju, utjecaju i manipulaciji uz pomoć nekoliko načela utjecaja psiholog objašnjava zašto ljudi pristaju na tuđe zahtjeve i kako se to onda može etički primijeniti u poslovnim i osobnim odnosima. Jedno od tih načela je, na primjer, reciprocitet, kada ljudi imaju potrebu uzvratiti uslugu. Ili društvena potvrda, kada ponavljaju stvari koje vide kod drugih ljudi.

Ključne riječi
osobni podaci internetske prijevare interent prijevare

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja