Stručnjak o psihološkoj manipulaciji na internetu: 'Na ovaj način prevaranti dolaze do osobnih podataka'

Robert B. Cialdini, profesor psihologije na Državnom sveučilištu Arizona, u knjizi "Utjecaj: Znanost i praksa" 1984. razvio je tezu da se u složenom svijetu u kojem su preopterećeni s više informacija nego što mogu podnijeti, ljudi vraćaju pristupu donošenja odluka temeljenom na generalizacijama. U tom svojevrsnom priručniku o uvjeravanju, utjecaju i manipulaciji uz pomoć nekoliko načela utjecaja psiholog objašnjava zašto ljudi pristaju na tuđe zahtjeve i kako se to onda može etički primijeniti u poslovnim i osobnim odnosima. Jedno od tih načela je, na primjer, reciprocitet, kada ljudi imaju potrebu uzvratiti uslugu. Ili društvena potvrda, kada ponavljaju stvari koje vide kod drugih ljudi.