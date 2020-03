Stručnjaci smatraju da će epidemija u Španjolskoj potrajati četiri mjeseca: Prazne se police i otkazuju događanja

Zasad uvedene mjere imat će učinak na idućih deset dana, samo kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa. No do zaustavljanja njegova prijenos i kraja ove epidemije neće doći. U najboljem slučaju potrajat će još mjesec i pol ili dva mjeseca. Ne budu li se stvari odvijale dobro trajat će između 3 ili 4 mjeseca“, izjavio je Fernando Simón, dužnosnik centra za praćenje situacije s koronavirusom pri španjolskom ministarstvu zdravstva. On je izašao na konferenciju za medije u Madridu nakon što od nedjelje ubrzano raste broj zaraženih osoba.

U Španjolskoj je u srijedu zabilježen 2.231 slučaj koronavirusa. Aktivna su 1.994 slučaja nakon što su umrle 54 osobe a 183 ozdravile.

U području glavnog grada Madrida nalazi se polovica oboljelih. U srijedu su u Madridu i okolici zatvoreni vrtići, škole i fakulteti, a od četvrtka će biti zatvoreni muzeji, bazeni, kazališta, knjižnice te drugi kulturni i sportski centri.

U trgovinama kupci ubrzano kupuju hranu i druge potrepštine. Kruh i meso su nedostajali na policama jedne velike trgovine u širem centru Madrida u 19 sati, a kupci su pojačano kupovali mlijeko i toaletni papir.

Neki zaposlenici rade od kuće nakon što je vlada pozvala kompanije da olabave radno vrijeme i omoguće rad od kuće. U onima koje to ne dopuštaju izvješene su obavijesti o oprezu. „Na zidu nam je izvješeno upozorenje da dobro i često peremo ruke, ne kašljemo bez pokrivanja usta, te da se ne ljubimo prilikom pozdravljanja“, rekla je Hini zaposlenica jedne kompanije za uvoz i izvoz kave s šesnaestero zaposlenih.

U Valenciji je otkazan najveći lokalni festival „Las Fallas“ koji se trebao održati od 15. do 19. ožujka, a koji svake godine privuče tisuće ljudi iz čitave Španjolske. U Kataloniji su otkazani svi događaji koji okupljaju 1.000 ili više osoba. Otkazuju se sportske utakmice.

Španjolska je u utorak u ponoć obustavila sve letove iz Italije i prema njoj. Smatra se da se koronavirus proširio u Španjolsku sa sjevera Italije.

