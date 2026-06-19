Jezivo ubojstvo na aerodromu: Mladići držali u rukama cvijeće i plišance pa likvidirali muškarca

Vođa jednog od najopasnijih ekvadorskih kriminalnih klanova ubijen je usred dana ispred zračne luke u Guayaquilu, najvećem gradu te južnoameričke zemlje.

Nadzorne kamere snimile su trenutak kada su dvojica mladića čekala ispred izlaza za dolaske držeći cvijeće i plišane igračke. U jednom trenutku jedan od njih prišao je 39-godišnjem Carlosu Albertu Suásteguiju Villanuevi, izvukao pištolj skriven iza plišanog medvjedića i iz neposredne blizine otvorio vatru, piše BBC .

Ekvadorski ministar unutarnjih poslova John Reimberg potvrdio je da je ubijeni bio vođa bande Los Águilas u regiji El Triunfo. Ta je skupina 2024. proglašena terorističkom organizacijom te se povezuje s trgovinom drogom, iznudama i drugim teškim kaznenim djelima. Policija je u vezi s napadom privela dvojicu maloljetnika, a u pucnjavi je ozlijeđena i jedna slučajna prolaznica. Snimke pokazuju kako su putnici u panici bježali nakon što su odjeknuli hici.

Ubojstvo se dogodilo samo dan nakon što je predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio novo izvanredno stanje u deset pokrajina zbog eskalacije nasilja povezanog s narkokartelima i kriminalnim skupinama. Posljednjih godina Ekvador je postao jedno od glavnih tranzitnih čvorišta za krijumčarenje kokaina prema Europi i SAD-u, a broj ubojstava dosegnuo je rekordne razine. Guayaquil je pritom jedno od najpogođenijih žarišta nasilja u zemlji.