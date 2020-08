Strava u hotelu: Maloljetnicu silovalo 30 muškaraca

Izrael je u petak potresla vijest o navodnom silovanju šesnaestogodišnjakinje u kojemu je sudjelovalo tridesetak muškaraca u hotelu u ljetovalištu Eilatu, na što je reagirao i državni vrh.

Djevojka je prošlog tjedna podnijela tužbu za grupno silovanje u kojemu je sudjelovalo 30 muškaraca, rekao je za agenciju France Presse glasnogovornik izraelske policije Micky Rosenfeld.

"Dvojica osumnjičenika uhićena su u vezi sa slučajem o kojemu je pokrenuta istraga i koji uključuje šesnaestogodišnjakinju u gradu na jugu zemlje", dodao je.

Incident je prošao gotovo nezapaženo dok mjesni tisak u četvrtak nije objavio da su muškarci čekali svoj red ispred hotelske sobe djevojke koja je bila pod utjecajem alkohola.

Protests held in Tel Aviv and Jerusalem following reports 16-year-old allegedly gang raped by dozens of men in Eilat. https://t.co/5Ik9AQn2lR