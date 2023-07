Strava u centru Beograda: Policija na terenu, u stanu pronađeni dijelovi tijela?

TEŠKA NESREĆA U Wimbledonu

Vozačica se zabila u ogradu škole u Londonu, poginulo dijete, ozlijeđeno još devet osoba

Automobil se zabio u zgradu škole The Study Prep za djevojčice od četiri do 11 godina u Camp Roadu, udaljenom oko kilometar i pol od All England Lawn Tennis and Croquet Cluba gdje se održava teniski turnir Wimbledon