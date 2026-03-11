Stranci pod posebnom kontrolom na benzinskim crpkama: Ovaj grad uvodi limit na prodaju goriva zbog nestašice

Rast cijena goriva izazvan iransko-iračkim sukobom potaknuo je Nijemce da masovno prelaze granicu u Poljsku kako bi točili jeftinije gorivo. Neki vozači čak dolaze s kanisterima, pišu njemački mediji, a poljski političari već pozivaju na ograničenja.

Dok je litra dizela u srijedu ujutro u Heringsdorfu u njemačkom Mecklenburg-Zapadnom Pomorju dosezala cijenu od 2,07 eura, u susjednom poljskom Świnoujścieu koštala je tek 1,38 eura. Benzin Super E10 prodavao se po 1,33 eura umjesto 2,10 eura. Na spremniku od 50 litara, njemački vozači mogu uštedjeti više od 30 eura, navode njemački mediji.

Takva razlika u cijenama dovela je do nestašice goriva u Poljskoj, što izaziva nezadovoljstvo lokalnog stanovništva. “Od prošlog vikenda benzinske crpke u Świnoujścieu su prometnije nego ikad. Većina kupaca su vozači iz Njemačke, jer je gorivo u prosjeku više od dva zlota po litri (0,47 eura) skuplje na drugoj strani otoka Usedom. Nijemci uvijek pune svoje spremnike, ali sada pune i kanistere s nekoliko desetaka litara”, rekao je glasnogovornik grada za njemačke medije, piše Fenix Magazin.

Nekoliko poljskih benzinskih crpki čak je privremeno zatvoreno zbog rasprodaje goriva. „Grad apelira na vlasnike benzinskih crpki da ograniče prodaju goriva u kanisterima na 20 litara. Prije svega, moramo osigurati nesmetanu opskrbu naših stanovnika i komunalnih poduzeća. Također ću zatražiti da prekogranične službe provode propise o količinskim ograničenjima za prijevoz goriva iz Poljske u Njemačku“, rekla je gradonačelnica.

Carinici bi trebali strože kontrolirati prekogranični prijevoz. Iako je dopušten kanister od 20 litara, izvan zemlje se može izvesti samo 10 litara bez plaćanja carine. Njemačka carina redovito provjerava vozače koji prelaze u Poljsku ili Češku kako bi točili gorivo po nižim cijenama. „Mi već danima provodimo nasumične probe kod vozača kod kojih postoji sumnja da su u susjedstvu natočili više goriva od dozvoljenog“, rekla je glasnogovornica Njemačke carinske uprave Lisa Poerschmann za „Maerkische Allgemeine Zeitung“.

Najviše kontrola provodi se u saveznoj pokrajini Brandenburg koja graniči s Poljskom, gdje gorivo u poljskim pograničnim gradovima može biti i do 60 centi jeftinije po litri. U Frankfurtu na Odri benzinske crpke su često prazne, dok u Slubicama na poljskoj strani dugotrajno čekaju na red, javlja agencija Dpa.

Maksimalno je dozvoljeno jedan kanister od 20 litara pored punog spremnika. Za količine iznad toga naplaćuje se dodatni porez: 90 centi po litri za benzin i 70 centi za dizel. Carina još nije objavila koliko je osoba platilo dodatni porez zbog prekoračenja dozvoljenih količina. Zbog razlike u porezima, gorivo je trenutno značajno povoljnije i u Češkoj, Austriji i Luksemburgu.

Njemačka vlada planira uvesti model ograničavanja promjena cijena goriva, poznat iz Austrije. „Sniženje cijena bit će moguće u bilo kojem trenutku“, rekla je ministrica gospodarstva Katherina Reiche, a prenijela je Njemačka tiskovna agencija (dpa). „Očito je da s višim cijenama sirove nafte izuzetno brzo rastu i cijene goriva. A kada nafta pojeftinjuje, cijene goriva vrlo sporo padaju“, dodala je ministrica.