Ova europska zemlja već je na udaru, bolnice se pune zaraženim: 'Tisuće ljudi mogle bi umrijeti ove zime'

Britanci se suočavaju se s dvostrukim izazovom, ranim i snažnim valom gripe te novim štrajkovima liječnika specijalizanata. Sir Jim Mackey, glavni izvršni direktor Nacionalnog zdravstvenog sustava Engleske upozorio je da bi ova zima mogla biti "jedna od najtežih s kojima su se naši zaposlenici ikada suočili". Govoreći na konferenciji King's Funda u Londonu, Mackey je izrazio zabrinutost zbog nadolazećeg petodnevnog štrajka koji počinje sljedećeg petka. "Svi poštujemo pravo na štrajk, ali to je rizik bez kojeg bismo svi mogli, posebno u ovom dijelu godine", rekao je. Ranije je upozorio da bi tisuće ljudi mogle umrijeti od gripe ove zime.

Podaci Agencije za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) pokazuju dramatičan porast smrtnosti od gripe prošle zime. U Engleskoj je umrlo 7757 ljudi, što je više nego dvostruko u odnosu na 3555 godinu prije. Broj smrtnih slučajeva među djecom porastao je s 34 na 53. Ove godine situacija bi mogla biti još gora. Australija, čija se sezona gripe često smatra pokazateljem za sjevernu hemisferu, upravo je zabilježila rekordan broj od preko 410.000 slučajeva. "Svi znakovi upućuju na to da ćemo se suočiti sa sličnim izazovima od prosinca do ožujka, bolnice će biti pune", upozorio je Mackey.

"Ako dobijete gripu, ona je neugodna, a za neke ranjivije može biti i smrtonosna. Ako ispunjavate uvjete, to je zato što ste u većem riziku. Ako još niste primili cjepivo protiv gripe, nemojte kasnije požaliti, cijepite se što je prije moguće", poručila je Dr. Suzanna McDonald, nacionalna voditeljica programa za gripu pri UKHSA-i. Naglasila je da je gripa je ove godine stigla rano i širit će se u nadolazećim tjednima, javlja Express.

"Prošla sezona gripe bila je posebno gadna, a bojimo se da bi ova mogla biti još gora. Pripremamo se za nagli porast broja pacijenata. Svake godine vidimo smrtne slučajeve od gripe, a nažalost, tisuće će ih vjerojatno umrijeti ove zime", kazala glavna medicinska sestra u bolnicama St George's, Epsom i St Helier, Elaine Clancy.

HZJZ je izvijestio da je u Hrvatskoj tijekom prvih pet tjedana (40. – 44. tjedan) sezone gripe 2025./2026., zaključno s 2. studenim 2025. godine pristiglo 666 prijava oboljelih od gripe, od čega je 283 prijava zaprimljeno u 44. tjednu. Prijave gripe zaprimljene su iz većine županija, pri čemu se u 44. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više. U usporedbi s istim razdobljem lanjske sezone gripe, ranije se bilježi porast broja oboljeli od gripe (666 u odnosu na 95 prijava). Tijekom prvih pet tjedana ove sezone zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 44 oboljelih, od kojih jedan na jedinicu intenzivnog liječenja, što je više u odnosu na isto razdoblje lanjske sezone (6 hospitaliziranih, od kojih dvoje u jedinici intenzivnog liječenja). Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo bilježi se porast udjela pozitivnih nalaza na gripu sa oko 3% u 43. tjednu na nešto manje od 6% u 44. tjednu. U pozitivnim uzrocima detektirani su virusi gripe A, pri čemu je među subtipiziranim uzorcima potvrđen virus A/H1N1pdm09.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ove godine je naručio trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe koje će kao i dosadašnjih godina biti besplatno prvenstveno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija. Više o cijepljenju pročitajte OVDJE.