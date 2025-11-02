Znate li da se i psi mogu prehladiti? Evo kako pomoći ljubimcu u takvoj situaciji

U hladnim i vlažnim razdobljima u kakvo smo upravo zakoračili psi mogu pokazivati simptome prehlade i gripe koji su sasvim nalik onima kod ljudi, a podrazumijevaju curenje nosa, kihanje, iscjedak iz očiju, kašalj, povišenu temperaturu, plitko, bučno i otežano disanje zbog začepljenja te pad energije i apetita, piše Four Paws. Dok god su tegobe blage, pas jede i ponaša se uobičajeno, možete mu pomoći jednostavnim koracima koji ubrzavaju oporavak. Suh zrak nadražuje dišne putove, zato u prostoru u kojem boravite uključite ovlaživač kako bi mu para olakšala disanje. Nježno čistite područje oko očiju i nosa mlakom, vlažnom krpicom i omogućite svome ljubimcu puno mira. Ponudite mu puno svježe vode i potaknite češće pijenje.

Uravnotežena prehrana jača imunosni sustav pa vodite računa o tome što ćete mu spremiti za svaki obrok dok je pas bolestan. Držite ga na toplome i podalje od drugih pasa kako biste spriječili prijenos bolesti. Nikako nemojte pušiti u njegovoj blizini i izbjegavajte osvježivače prostora. U pravilu bi se trebao osjećati bolje kroz jedan do dva tjedna. Ako se simptomi pojačaju te se pojave jako otežano disanje, krvavi iskašljaj, krvarenje iz nosa, odbijanje hrane i vode ili izrazita klonulost, psa obvezno odvedite veterinaru. Na temelju pregleda veterinar će predložiti odgovarajuće liječenje.

Dobro je znati kako je prehladu kod pasa mogu spriječiti. Do zaraze najčešće dolazi u kontaktu s drugom bolesnim psima. Ukoliko u šetnji vidite da drugi psi s kojima se susrećete pokazuju simptome prehlade, kao što su kašalj ili kihanje, preskočite druženja s njima te nikako ne dopustite pijenje iz zajedničkih zdjelica ni dijeljenje igračaka. Nadalje, ojačajte imunitet svog ljubimca pravilnom prehranom koja će uključivati vitamine, masti, proteine i minerale koji su nužni u psećem jelovniku.

Ako pas mnogo boravi vani, omogućite mu suhu, od vjetra zaštićenu, po mogućnosti grijanu kućicu. Pas bez dovoljno poddlake trebao bi nositi toplo, prikladno odijelce. Redovito vodite psa na preventivne preglede u veterinarsku ambulantu, tako ćete na vrijeme uočiti probleme prije nego postanu ozbiljni. Nadalje, pazite da su sva cijepljenja uredna. Stabilan imunosni sustav lakše se nosi s budućim infekcijama.

Imajte na umu kako je ovo doba godine, kad je riječ o virozama, za pse jednako rizično kao i za ljude. Zaštitite svog ljubimca koliko možete. Ako ipak oboli, primijenite jednostavne mjere i savjetujte se sa stručnjacima. Pažljivo promatrajte pacijenta i ne oklijevajte posjetiti ambulantu ako se simptomi ne smiruju ili se pogoršavaju.