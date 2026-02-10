Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Ne čudi što je baš Kekin skladao 'nema šanse da selim, Hrvatska je raj na zemlji'

Youtube Screenshot
10.02.2026. u 11:13

Kako Kekin ne bi bio sarkastičan. Unatoč ogromnim prihodima i potporama od države pod vlašću HDZ-a, tek nakon enormno povećane plaće dužnosnika, supruga mu je uspjela uštedjeti 26.000 eura

Dugo hrvatska glazbena industrija nije proizvela nešto tako kreativno kao što je poema Mile Kekina. Vrijedi svaki euro koji porezni obveznici ulažu u taj raskošni talent sa stilom "nek' je rima, nema veze što ne štima". Refren je oduševljenje! "Nema šanse da se selim, Hrvatska je raj na zemlji". Očito autobiografski! Nije slučajno što je baš Kekin inspiriran svojim životom u Hrvatskoj kontemplirao i opalio čvrgu Šveđanima. Prepoznatljiv je skladateljev pankerski sarkazam. Drsko i hrabro kako to samo on zna, poručio je šaljivcu Plenkoviću da može pričati što ga je volja, ali život u Hrvatskoj je težak čak i za one koji imaju razloga pjevati "Hrvatska je raj na zemlji".

uhljebljivanje Možemo! Ivana Kekin Mile Kekin

SP
Sparks18
11:25 10.02.2026.

Kada će Zagreb napraviti centar za zbrinjavanje otpada pa će biti mista za sve.

AL
AP_LApapa
11:47 10.02.2026.

"Nema šanse da se selim, Hrvatska je raj na zemlji". To bi mogla postati himna nevladinih udruga koju će pjevati skupa s hadezeovcima. Još sad kad sjedne lova od APN-a multinekretnincima. Joooj!

AR
Arsen222
11:48 10.02.2026.

Baš prigodno, Kekin za siromašne, riječju i djelom. A satirom zovemo nešto što je nasilu i nastalo i samo nasilu se možemo smijati kad je netko tko je nositelj oporbenog duha temelj kritike . Gdje je mjesto Ibrahimoviću, s kimim je taj povezan, a kad o potrebi odlaska iz zemlje govori netko tko je već majstor u iskorištavanju privilegija, nije ironija, nego bijeda!

