Ne čudi što je baš Kekin skladao 'nema šanse da selim, Hrvatska je raj na zemlji'

Dugo hrvatska glazbena industrija nije proizvela nešto tako kreativno kao što je poema Mile Kekina. Vrijedi svaki euro koji porezni obveznici ulažu u taj raskošni talent sa stilom "nek' je rima, nema veze što ne štima". Refren je oduševljenje! "Nema šanse da se selim, Hrvatska je raj na zemlji". Očito autobiografski! Nije slučajno što je baš Kekin inspiriran svojim životom u Hrvatskoj kontemplirao i opalio čvrgu Šveđanima. Prepoznatljiv je skladateljev pankerski sarkazam. Drsko i hrabro kako to samo on zna, poručio je šaljivcu Plenkoviću da može pričati što ga je volja, ali život u Hrvatskoj je težak čak i za one koji imaju razloga pjevati "Hrvatska je raj na zemlji".