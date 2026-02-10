Naši Portali
VELIKA NABAVKA

Preokret u njemačkoj vojsci: Nabavljaju kamikaza-dronove vrijedne pola milijarde eura

Panzerbrigade 21 sets up a new type of artillery unit
Friso Gentsch/DPA
Autor
Robert Jurišić
10.02.2026.
u 10:47

Njemačka vojska, Bundeswehr, prolazi kroz ključni strateški zaokret nabavom čak dvanaest tisuća takozvanih dronova kamikaza, službeno poznatih kao "lebdeće streljivo". Ovaj potez, dio šireg programa modernizacije "Zeitenwende", signalizira novu eru u opremanju njemačkih oružanih snaga.

Prema informacijama koje je dobio „Der Spiegel“, njemačka vlada namjerava u vrlo kratkom roku nabaviti tisuće kamikaza-dronova. Ugovor je vrijedan više od pola milijarde eura. Bespilotne letjelice namijenjene su praćenju i napadu na ciljeve uz pomoć umjetne inteligencije. Time će se Bundeswehru dodati okretno ofenzivno oružje u njegov tromi arsenal, javlja Bild.

Postoji mnogo etičkih razloga koji se protive uporabe borbenih dronova: ubijanje na daljinu, nizak prag za nasilje i nejasna odgovornost. Unatoč tome, te letjelice postale su neizostavne u modernom ratovanju. Njemačke oružane snage također već godinama koriste dronove – ali zbog etičkih zabrinutosti dosad samo za izviđanje. 

Trenutni modeli, poput malog norveškog Black Horneta (18 grama), mogu ostati u zraku najviše 25 minuta. Izraelski Heron TP može ostati u zraku čak do 27 sati, ali s rasponom duljinom od 14 metara također je prilično glomazan. Sada dolazi do preokreta! Prema „Der Spiegelu“, Ministarstvo obrane namjerava kupiti dronove u vrijednosti oko 536 milijuna eura od njemačkih proizvođača Helsing i Stark Defence. 

Dva prijedloga, koje mora odobriti Odbor za proračun Bundestaga, odnose se na „navođene projektile koji se u početku lansiraju bez određenog cilja i kruže iznad ciljnog područja“. Cilj dodjeljuje „pilot drona na tlu“. Jednostavno rečeno: njemačke oružane snage sada kupuju modele naoružane bojnim glavama – takozvane kamikaza-dronove. Ministarstvo obrane time reagira na zahtjeve modernog ratovanja. 

Borbeni dronovi odavno su se ustalili u nedavnim ratovima i oružanim sukobima jer su jeftini u usporedbi s drugim sustavima naoružanja. A ovo su dva modela koje su njemačke oružane snage sada naručile: „Virtus“ tvrtke Stark Defence dugačak je 1,80 metara i teži 30 kilograma. Njegove bojne glave dizajnirane su za prodiranje kroz 80 centimetara oklopa. Helsingov „HX-2“ dugačak je 1,13 metara i teži dvanaest kilograma. Oba drona koriste umjetnu inteligenciju za prepoznavanje ciljeva. Međutim, odluka o životu i smrti ostaje na čovjeku. Dronovi će se rasporediti u Panzerbrigadi 45 njemačkih oružanih snaga, koja se trenutno formira u Litvi.

Ključne riječi
Njemačka njemačka vojska Bundestag dronovi dron kamikaza

