Obavještajci: 'Kremlj se pretvara, spremaju se za novi sukob'

Rusija iskorištava pregovore o okončanju rata u Ukrajini kao 'alat za manipulaciju' jer želi obnoviti odnose sa SAD-om, ali nema namjeru prekinuti invaziju, prema procjeni estonske vanjske obavještajne službe. "Rusija postavlja dugoročne operativne ciljeve u svom ratu protiv Ukrajine. To potvrđuje da je nedavni porast retorike o mirovnim pregovorima samo taktika za kupnju vremena", navodi se u godišnjem izvješću estonske Službe za vanjsku obavještajnu službu objavljenom u utorak.

Procjena baca sjenu na napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča četverogodišnji rat, dok njegovi izaslanici nastoje okupiti ruske i ukrajinske pregovarače. Dok je Kijev osigurao obveze za jamstva osmišljena kako bi se spriječio daljnji ruski napad, razgovori su zastali oko drugih pitanja, uključujući teritorij. Kremlj je naložio ruskim državnim institucijama da "projiciraju otvorenost" za suradnju sa SAD-om, navodi se u estonskom izvješću. Glavni cilj je obnova punih odnosa s Washingtonom, put koji bi otvorio mogućnost izravnih letova i viza za poslovnu elitu, kao i olakšavanje puta za špijunažu, operacije utjecaja i sankcioniranu robu, navodi se.

Ublažavanje sankcija ključno je za održavanje energetskog sustava predsjednika Vladimira Putina jer propadanje gospodarstva uzrokovano padom proizvodnje nafte sije podjele među vladajućom elitom. "Kremlj samo glumi interes za mirovne pregovore, nadajući se da će vratiti svoje bilateralne odnose sa Sjedinjenim Državama na prijašnju razinu i formalizirati poraz Ukrajine", rekla je obavještajna agencija.

Rusija također nastoji surađivati ​​sa SAD-om na sigurnosti nuklearnog oružja, proces koji pomaže zemlji da zadrži status velike sile. "Predstavljanje sebe kao odgovorne nuklearne sile" dio je strategije za otvaranje širih sigurnosnih pregovora, usmjerenih na potencijalno nametanje ograničenja aktivnostima NATO-a, navodi se u izvješću. Prema obavještajnoj agenciji baltičke nacije, jedna od opcija za Moskvu je osnivanje fonda za poslijeratnu obnovu financiranog ruskom imovinom zamrznutom na Zapadu, što bi Moskvi omogućilo da učinkovito nametne svoju volju Ukrajini i plati propagandne kampanje.

U izvješću iz Estonije, navodi se da će ruski vojno-industrijski kompleks i dalje predstavljati opasnost za susjede čak i nakon što bi mirovni sporazum mogao biti postignut. Moskva se i dalje nada ograničiti aktivnosti NATO-a duž svoje granice. "Rusija se vrlo vjerojatno priprema za budući sukob čak i dok se njezin rat protiv Ukrajine nastavlja", navodi se.

Očekuje se da će vojna proizvodnja ove godine stagnirati jer sve lošiji ekonomski izgledi sije podjele među vladajućom elitom, navodi se u izvješću, navodeći veće troškove zaduživanja i niska ulaganja kao čimbenike koji gospodarstvo guraju u recesiju.

Proizvodnja nafte, glavni izvor financiranja ruske vlade, stalno je opadala i malo je vjerojatno da će se oporaviti u nadolazećim godinama, navodi se u izvješću. Veći porezi i smanjenje potrošnje radi pokrivanja troškova rata, u kombinaciji s ukrajinskim napadima dronovima koji dosežu dublje u Rusiju, prigušili su raspoloženje potrošača. No, potpuni ekonomski kolaps je malo vjerojatan, prema obavještajnoj agenciji. "Podjele unutar vladajuće elite oko ekonomske politike također su se zaoštrile, što je rezultiralo neslaganjima koja su se prelila u javnu sferu oko stanja gospodarstva i monetarne politike središnje banke", navodi se u izvješću, piše Bloomberg.