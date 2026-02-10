Hoće li Epstein koštati Starmera fotelje premijera? Na položaju ga drži samo jedna stvar

Već se danima nagađalo, hoće li britanski premijer Keir Starmer žrtvovati svoga šefa ureda Morgana McSweeneya i to tek kako bi on sam dobio samo malo više vremena. Jer Starmer zbog takozvane afere Mandelson prolazi kroz najveću političku krizu svojega mandata. Iskusni politički strateg McSweeney, 48-godišnji Irac, odigrao je ključnu ulogu u uvjerljivoj pobjedi Laburističke stranke na parlamentarnim izborima 2024. Nakon iznenadnog odlaska dosadašnje šefice ureda postao je Starmerov najbliži savjetnik za pitanja vlade, stranačku politiku i komunikacijske strategije. McSweeney je ujedno slovio kao bliski suradnik i štićenik veterana laburista Petera Mandelsona. Zauzvrat, sada je svojom ostavkom preuzeo odgovornost za Mandelsonovo imenovanje za američkog veleposlanika: u izjavi o ostavci poručio je da je imao ključnu ulogu u Mandelsonovoj kandidaturi za taj položaj u Washingtonu.

"Šteta za stranku, zemlju i politiku uopće"



Bilo je pogrešno imenovati Petera Mandelsona, napisao je McSweeney. "Načinio je štetu našoj stranci, našoj zemlji i povjerenju u politiku kao takvu." Dodao je da je tada, na upit, premijeru savjetovao da provede to imenovanje. Za taj savjet preuzima punu odgovornost. McSweeney je također izjavio kako je najvažnije misliti na žene i djevojke čiji je život uništio Jeffrey Epstein i čiji se glasovi predugo nisu čuli. Premda sam nije nadzirao postupak sigurnosne provjere prije Mandelsonova stupanja na dužnost američkog veleposlanika, smatra da taj postupak treba temeljito preispitati, napisao je. Starmer je ranije izjavio kako je Mandelson lagao kada se raspravljalo o tome koliko je blizak bio s financijerom Jeffreyjem Epsteinom – i to i nakon što je Epstein osuđen kao seksualni prijestupnik, piše Deutsche Welle.

Građani više ne vjeruju Starmeru



U međuvremenu se uključio i bivši laburistički premijer Gordon Brown. U njegovo vrijeme, tvrdi se, Mandelson je kao ministar gospodarstva financijeru Epsteinu davao povjerljive financijske informacije. Mandelson je izdao zemlju i doveo je u opasnost, rekao je Brown za BBC. Britanska policija u međuvremenu je pretražila dvije Mandelsonove kuće i vodi istragu protiv njega zbog zloporabe položaja. A mediji otkrivaju sve više detalja: Epstein je navodno pomagao Mandelsonu pri kupnji nekretnine u Londonu vrijedne više milijuna. Povrh svega, britanska mu je vlada prošlog rujna navodno isplatila i otpremninu nakon što je već razriješen dužnosti veleposlanika jer su u javnost dospjeli detalji o njegovim vezama s Epsteinom. U anketama laburisti daleko zaostaju za desno‑populističkom Reform Party. Prema institutu Opinium, više od 55 posto Britanaca pozdravilo bi Starmerovu ostavku.

"Pa ne možemo stalno mijenjati premijere!"



Dok u Laburističkoj stranci raste nezadovoljstvo i pojedini zastupnici traže Starmerov odlazak, ministar rada Pat McFadden rekao je za BBC da bi, nakon niza konzervativnih premijera koji su u kratkim razmacima davali ostavke, još jedan odlazak štetio zemlji: "Ne možemo svakih 18 mjeseci mijenjati premijera. To šteti gospodarstvu, povjerenju u nas i našem međunarodnom ugledu. Priznajem da smo u strašnoj krizi, ali vjerujem premijeru. Stranka bi trebala stati iza njega i on bi trebao nastaviti." Bivši premijer Brown također podupire Starmera: "Pogledam ga u oči i vidim čovjeka koji ima svoj integritet. On je pogriješio, ali to i priznaje. Možda je presporo učinio ono što je trebalo, ali učinit će pravu stvar i po tome ga trebamo ocjenjivati: po tome što će u idućim mjesecima raščistiti situaciju."

Ali tko umjesto njega?



U idućim mjesecima bi trebala biti objavljena dokumentacija o sigurnosnoj provjeri prije Mandelsonova imenovanja za veleposlanika pred povjerenstvo parlamenta za sigurnost. Tamo bi se moglo naći i još neugodnih otkrića za Starmera. Premijer je u međuvremenu na društvenim mrežama zahvalio svome šefu ureda na njegovu radu. No ostaje pitanje koje i dalje muči sve i u Westminsteru i u britanskim medijima: je li McSweeneyjev odlazak dovoljan da Starmer spasi svoj položaj premijera? Ono što Starmeru trenutačno još može ići u prilog jest da se među njegovom strankom laburista još ne nadzire mogući nasljednik. Njegova bivša zamjenica Angela Rayner, koja je morala odstupiti zbog sumnji u porezne malverzacije se još nateže s poreznom službom i vjerojatno ne bi bila spremna preuzeti dužnost. A trenutni ministar zdravstva Wes Streeting, kojemu se također pripisuju ambicije prema Starmerovu položaju, slovi kao blizak Mandelsonov suradnik.