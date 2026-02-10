Lovci HRZ-a danas iznad devet županija: MORH upozorio na moguću pojačanu buku

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo danas provodi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se na dijelu teritorija Republike Hrvatske može očekivati probijanje zvučnog zida i kratkotrajna pojačana buka. Kako je priopćio MORH, aktivnosti će se odvijati u razdoblju od 14 do 15:30 sati, a provodit će ih piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u okviru planiranih zadaća. Letačke aktivnosti provodit će se iznad Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske te Sisačko-moslavačke županije, na visinama iznad 10.000 metara, uz strogo pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Iz MORH-a ističu kako se sve aktivnosti provode unutar propisanih zona letova te u skladu s važećom regulativom i pravilima koja uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Zbog probijanja zvučnog zida moguće je kratkotrajno pojačana buka, no riječ je o planiranim i uobičajenim aktivnostima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.