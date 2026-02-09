Stan u Rijeci, kuće, zemljišta i BMW-ovi: Ovo je imovinska kartica novog HDZ-ovog ministra

Nakon današnje sjednice HDZ-a, predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je promjene u sastavu Vlade. Kako je izjavio, u dogovoru s dosadašnjim ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, odlučeno je da će za tu dužnost biti predložen novi kandidat. Iako još nije formalno imenovan, izvjesno je da Piletić više neće obnašati ministarsku funkciju, a kao njegov nasljednik spominje se HDZ-ov Alen Ružić.

Ružić, koji se u ovom trenutku smatra budućim ministrom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 10. veljače 2025. godine podnio je imovinsku karticu povodom ponovnog imenovanja na dužnost ravnatelja KBC Rijeka. Upravo ti podaci daju uvid u njegovu imovinu i prihode uoči mogućeg ulaska u Vladu.

Alen Ružić je doktor znanosti i doktor medicine. Oženjen je, nema djece i ima prebivalište u Rijeci. Kao ravnatelj KBC-a Rijeka ostvarivao je neto plaću u iznosu od 4.402,27 eura mjesečno, dok je bruto iznos plaće iznosio 5.638,11 eura. Uz ravnateljsku dužnost, zaposlen je i na Medicinskom fakultetu Sveučilište u Rijeci, gdje radi kao redoviti profesor u trajnom zvanju, a po toj osnovi prima dodatnih 1.452,62 eura neto mjesečno.

Osim toga, Ružić je prijavio i prihod od samostalne djelatnosti u iznosu od 265,45 eura mjesečno. Kada se zbroje sva tri izvora, njegov ukupni mjesečni neto prihod iznosi 6.120,34 eura. U imovinskoj kartici naveo je i dva godišnja primitka od edukacijske djelatnosti, u iznosima od 1.000 i 675 eura, što ukupno čini 1.675 eura godišnje.

Njegova supruga zaposlena je također u KBC-u Rijeka te ostvaruje neto plaću od 2.927,73 eura mjesečno, odnosno 3.611,20 eura bruto. Uz redovita primanja, prijavila je i 800 eura godišnje prihoda od drugog dohotka. Ružić je u imovinskoj kartici naveo više nekretnina. U Rijeci je vlasnik stana površine 115,66 četvornih metara, procijenjene vrijednosti 150.000 eura, koji je stečen nasljedstvom od roditelja. U Gornjem Pazarištu suvlasnik je kuće s okućnicom površine 4.659 četvornih hvati, procijenjene na 33.180,70 eura, pri čemu njegov suvlasnički udio iznosi 17,5 posto, a nekretnina je također stečena nasljedstvom.

U Vrbovskom posjeduje livadu površine 1.310 četvornih hvati, procijenjene na 16.590,35 eura, koja je stečena putem kredita. Također je suvlasnik kuće s okućnicom u Dramlju, površine 62 četvorna hvata, procijenjene na 331.807,02 eura. Njegov udio u toj nekretnini iznosi 50 posto, a vlasništvo dijeli s bračnim drugom i trećim osobama, pri čemu je i ta nekretnina stečena nasljedstvom.

U imovinskoj kartici prijavljena su i dva osobna automobila marke BMW. Ružić je vlasnik BMW-a serije 3 iz 2020. godine, procijenjenog na 19.500 eura, koji je kupljen kreditom. Njegova supruga vlasnica je BMW-a serije 3 iz 2011. godine, procijenjenog na 7.000 eura, a vozilo je stečeno putem novčane pozajmice. Od financijske imovine, Ružić je prijavio 12.000 eura štednje u eurima, stečene od primitaka od nesamostalnog rada. U kartici je naveo da nema poslovnih udjela, dionica ni drugih vrijednosnih papira, kao ni prijavljenih obveza ili potraživanja. Uz potencijalnu ministarsku funkciju, Ružić je naveo i članstvo na Sveučilištu u Rijeci, gdje obnaša dužnost pomoćnika rektorice za biomedicinu i zdravstvo, kao i članstvo u više stručnih medicinskih društava, bez navođenja posebnih funkcija.