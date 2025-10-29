Cjepivo je kvalitetno oružje protiv gripe, covida i pneumokoka

U sezoni gripe stopa smrtnosti je veća nego izvan sezone, a cjepivo osobama starijim od 65 godina taj rizik upola smanjuje. Dijabetičari imaju triput veći rizik da obole od invazivne pneumokokne bolesti, a bolesnici s KOBP-om čak sedam puta, dok su u riziku od virusnih oboljenja tj. gripe ili covida čak devet puta. Pneumokokna upala pluća uzrokuje jednu od najviših stopa hospitalizacija I smrtnosti među starijim osobama, a posljednji podaci govore da je čak 70% osoba starijih od 65 godina imalo infekciju koja se mogla spriječiti cijepljenjem.

Zdravstvena pismenost ključna je za donošenje sigurnih i učinkovitih odluka te za jačanje suradnje između pacijenata i zdravstvenih stručnjaka, poručuju liječnici s okruglog stola "Zdravstvena pismenost i cijepljenje – kako donositi informirane odluke“ kojeg je organiziralo Hrvatsko društvo za kronične bolesti i Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur. - Imamo kvalitetno oružje a to je cjepivo - rekao je dr. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva.

Za starije od 65 koji nisu bolesni, cijepljenje smanjuje rizik od razvoja invazivne pneumokokne bolesti za 75%. Protiv pneumokoka cijepi se jednom a postotak zaštite koje to cjepivo pruža pet do osam godina nakon cijepljenja je 71%, a nakon devet i više godina čak 80%. - Zaštita je vrlo trajna i kvalitetna. Za KOBP zaštita cijepljenjem iznosi 65%, za koronarnu bolest srca 79%, za dijabetes čak 80%. U domovima za starije cijepljenjem se smanjuje obolijevanje od svih pneumonija za 45%. Te brojke govore o benefitima cijepljenja - kaže dr. Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva.

- Kada osoba na vrijeme dobije i zna sve informacije, nema razloga da se neće cijepiti protiv pneumokoka, gripe i Covid-19. Zašto? Zato što zna da će ga cijepljenje zaštititi od daljnjih mogućih komplikacija. Gotovo pola građana nije zdravstveno pismena, što je jako velik problem. Zato mi u Hrvatskom društvu za kronične bolesti aktivno educiramo naše građane. Posebice one koji su u povećanom riziku. Jer, kada su osobe zdravstveno pismene i dobro informirane, onda te osobe mogu voditi brigu o svojoj bolesti i kvalitetno živjeti. U tom smislu jako je važno i povjerenje između liječnika, odnosno, medicinske sestre i samog pacijenta - poručila je Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti.

HZJZ je naručio 420.000 doza cjepiva protiv gripe, 250 000 doza protiv Covid-19, te 20 000 protiv pneumokoka. U prvih deset dana cijepljenja protiv gripe cijepilo se ok 145 tisuća ljudi. - Moramo biti uporni i dosljedni i svakodnevno našim građanima objašnjavati i educirati ih o dostupnim cjepivima koja štite njihovo zdravlje.“- rekao je doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, HZJZ.

Predstojnik Klinike Vuk Vrhovac,prof. Dario Rahelić i prof. Gordana Pavliša s Klinike za plućne bolesti Jordanovac istakli su važnost cijepljenja za dijabetičare i plućne bolesnike. - Našim pacijentima pokušavamo pružiti maksimalno kvalitetnu zdravstvenu skrb. Jedna od njih je I dostupnost cijepljenja na Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, i to protiv pneumokoka, gripe I Covid-19. Osobe sa šećernom bolešću u iznimnom su riziku od težih kliničkih posljedica, koje, na žalost, mogu završiti I smrtnim ishodom. Zato je jako bitno cijepiti se, a za njih je cjepivo besplatno i dostupno - kazao je prof.Rahelić.

- Pneumokokna bolest izrazito je opasna za naše oboljele, posebice one s KOPB-om, koji imaju čak čak sedam puta veći rizik da obole od ove bolesti. Većina osoba koje su dobile pneumoniju i završile na hospitalizaciji, nisu bile cijepljenje. Zato mi naše pacijente educiramo o njihovoj primarnoj bolesti, što znači ako obole od pneumokokne bolesti te kako se mogu na vrijeme zaštititi - objasnila je prof. Pavliša.