Budućnost financija ne dolazi,ona se upravo sada događa

Po četvrti puta će se 11. i 12. ožujka u Zagrebu održati Money Motion, konferencija koja se bavi fintechom, tehnologijama koje se primjenjuju na svemu što se tiče financija. Do sada se već konferencija etablirala kao najveći takav događaj u srednjoj i južnoj Europi pa će se i ovaj put u prostorima na Zagrebačkom velesajmu u čak pet prostora, izložbenom prostoru od 2000 kvadrata, a očekuje se da će okupiti 3000 posjetitelja. O svemu razgovaramo s njezinim pokretačem Robertom Penezićem.

Možete li nam reći nešto više o konferenciji Money Motion, kako je nastala, koliko je puta održana...

Money Motion je konferencija koja je nastala, moglo bi se reći, slučajno. Nas petorica suosnivača sjeli smo na piće, razgovarali o konferencijama vezanim uz fintech, payment, kripto, i došli do zaključka kako na ovim prostorima nema relevantne konferencije za ove teme. Postavili smo pitanje možemo li mi organizirati konferenciju prema svojim standardima. Prvu smo organizirali 2023. godine u Laubi. Eto nas sada u 2026. godini s četvrtim izdanjem, trećim na Zagrebačkom velesajmu. Krenuli smo s dvije pozornice i tek desetak izlagača, a za mjesec dana otvorit ćemo čak pet pozornica i cijeli izložbeni paviljon.

Što će se ponuditi na ovogodišnjoj konferenciji?

Ove godine konferencija će po svim parametrima biti najveća do sada. Imamo pet pozornica – pored glavne tu su i četiri tematske. Mnogi već prepoznaju naš FinTech 2030 na kojemu predstavljamo najnovije trendove i rješenja iz industrije i Startup pozornicu na kojoj provodimo natjecanje i otvaramo relevantne teme za izazivače na tržištu. Prošle smo im godine pridružili i Expo Stage na kojemu proširujemo fintech utjecaj i povezujemo ga s neočekivanim temama. A ove godine im se, nakon naše akvizicije Automation Summita iz Splita, pridružuje i Automation & AI Stage na kojemu ćemo imati prilike čuti genijalne primjene umjetne inteligencije u financijskoj industriji i potencijal koji tek treba iskoristiti. Ono što mi je posebno drago je da ove godine uvodimo i Day 0. Riječ je o danu prije konferencije u velebnom prostoru HNK2, a on će biti potpuno posvećen financijskoj pismenosti, u duhu Money Motiona. Važno je naglasiti da će ulaz biti besplatan za sve posjetioce i program će biti na hrvatskom jeziku. Da sumiram, sve relevantne teme i trendovi iz fintech, payment, kripto industrije, plus financija i retaila bit će zastupljeni. Očekujemo 3000 ljudi koji će, osim u programu, imati prilike za povezivanje i druženje kako u našoj Expo zoni, tako i na dva večernja partyja u sklopu konferencije.

Što se tiče fintecha, on već godinama ima svoj hype koji se ne gasi. Je li to opravdano, kolika je ustvari stopa uspješnosti takvih aplikacija?

Fintech je puno više od aplikacije. To je ustvari tehnologija koja u financijskom sektoru, što je jako širok pojam, usluge čini jednostavnijima, bržima, dostupnijima, pa i kroz aplikacije. Sve što život korisnika čini jednostavnijim, štedi vrijeme te daje razne mogućnosti u kontekstu upravljanja imovinom, plaćanjima, investiranjem i sličnim, rekao bih da zaslužuje hype. Govorimo o stvarima koje su nam važne u svakodnevici, pa ako olakšavaju taj jedan mali korak, zapravo nam povećavaju kvalitetu života svakog dana. S druge strane, nisu sva fintech rješenja namijenjena krajnjim korisnicima, ona koja to jesu imaju jasan kriterij uspješnosti: što više korisnika – to veći uspjeh. No puno veći dio fintecha čine upravo rješenja namijenjena poslovnim korisnicima, poput trgovaca, ali i onima koji su sami dio industrije, poput banaka. Iako o njima ne čujemo puno u javnom prostoru, ona imaju važnu ulogu u zaštiti naših podataka i poslovanja, u brzini transakcija, u jednostavnosti plaćanja. Na kraju krajeva, da nema fintech rješenja, danas ne biste mogli platiti narudžbu u web shopu u nekoliko koraka sa svog kauča.

U nas je ova scena također prilično bujna, možda i više od svih ostalih. Zbog čega naše developere i ulagače fintech toliko zanima?

Fintech scena je jaka na razini cijele Europe, s time da ima još puno prostora. Prije svega kroz fleksibilniju regulativu da se stigne SAD koji je definitivno lider u tom segmentu. Industrija brzo raste, donosi rješenja koja su opće prihvaćena i inovativna, a sve to pojačava interes developera da se priključe upravo fintech sceni. Štoviše, naše je iskustvo da ne privlače samo njih već i specijaliste različitih profila koji žele brzo testirati, puno učiti i rješavati stvarne izazove poslovnih i privatnih korisnika. Na kraju se tu onda profilira i jak interes investitora koji žele čim prije uložiti u sljedeće rješenje koje će tisuće pa i milijuni korisnika koristiti svakodnevno i koji će, jednom kad mogu dokazati interes na tržištu, sigurno nastaviti rasti i širiti se. Tu je važno naglasiti da puno takvih rješenja nastaje upravo i kod nas. Možemo se pohvaliti brojnim primjerima za koje smo ponosni da su ujedno bili i dio naše konferencije, poput KEKS Paya, Geniusa, Aircasha, Farseera, Fonoe, Aestusa i Laqo osiguranja.

Koju aplikaciju sami koristite i zašto?

Koristim Genius aplikaciju, koja je intuitivna i jednostavna aplikacija za investiranje u različite financijske produkte (ETF), bez potrebe da svakodnevno pratim tržišta.

Kao možda apsolutni uspjeh neke FinTech platforme i aplikacije može se izdvojiti Revolut. Zbog čega oni u Europi imaju toliko uspjeha?



Revolut je definitivno najjača FinTech priča na zapadu. Prema nekim procjenama, svaki treći novootvoreni račun u banci prošle godine bio je upravo u Revolutu. Već godinama slušamo o rekordnom rastu, širenju i popularnosti Revoluta kao aplikacije u app storeovima. Tajna njihovog uspjeha je zapravo i ta jedna međa u industriji koja se nalazi između tehnoloških kompanija i financijskih institucija poput banaka, koja je nama i bila važan motivator za pokretanje Money Motiona. Revolut nije započeo svoje poslovanje kao banka, već kao tech startup koji je nudio dobro dizajniranu i intuitivnu platformu za jeftinu konverziju valuta. Sa širenjem svojih usluga, a to su činili iznimno brzo, postali su sve atraktivniji. Istovremeno, njihova platforma nije bila podložna istim pravilima i regulativama kao tradicionalne financijske institucije. I to im je bila golema prednost. Upravo ta razlika, koju je u jednom trenutku i Revolut morao prijeći kad je dobio status banke na većini tržišta, je ono što raspravljamo na konferenciji već godinama - koliko je velika, na čemu se temelji, i koje je najbolje rješenje za napredak industrije po pitanju suradnje različitih aktera.

Velika je rasprava oko toga da fintech aplikacije zapravo uklanjaju gotov novac iz optjecaja, a time slabe korisnika koji je o njima ovisan kod plaćanja. Što mislite o takvim tvrdnjama?

Korisnici danas imaju više prilika i moći nad upravljanjem svojom imovinom nego ikad prije. I to je upravo zato što njome upravljamo digitalno. Doslovce je prošle godine, zbog novih standarda postavljenih na razini eurozone, svakom građaninu Hrvatske omogućeno da eure sa svog računa prebaci u manje od deset sekundi na neki drugi. U bilo koje doba dana, čak i na praznike. To nije rezultat fintech aplikacija, nego primjene financijske tehnologije. Što se tiče aplikacija, kao što sam i sam spomenuo, kako koristim Genius za ulaganja, meni i drugim korisnicima ne bi bilo moguće ulagati na taj način ranije. Morao bih ili imati brokera ili biti puno bolje potkovan po pitanju investiranja i otvoriti si račun na inim platformama visokog rizika. Činjenica je da postoje brojne situacije u kojima možda korištenjem gotovinom ne bismo morali platiti neki fee koji je danas prisutan za digitalne usluge. No, zbog velike konkurencije i novijih regulativa na europskom tržištu i ti troškovi sve brže i češće nestaju.

Tu je i problem zaštite podataka gdje svako toliko imamo vijesti o tome da negdje nešto 'procuri'.

Curenje podataka iz neke kompanije i dijeljenje podataka s big techom su dva različita izazova. Prvo je posljedica loših poslovnih praksi i/ili kibernetičkog napada. Podaci koje dijelimo s big techom jednostavno su posljedica korištenja njihovih usluga. Neki to mogu pravdati kao cijenu korištenja, neki kao bazu za unapređenje usluga i bolje korisničko iskustvo, ali je činjenica da svaki naš digitalni potez negdje ostaje zapisan. Ono prvo u našoj je industriji daleko problematičnije. Financijski se podaci često koriste kao osnova za identificiranje privatnih i poslovnih osoba online. Financijska sigurnost ekvivalent je krova nad glavom. Stoga, financijska industrija ima najjače regulative za kibernetičku sigurnost. Tradicionalne institucije toga su svjesne već godinama, novi izazivači to tek uče. Danas, kada imamo znatno veći rizik pred sobom zbog sve sofisticiranijih napada, jednim dijelom potpomognuti generativnom umjetnom inteligencijom, kibernetička sigurnost i prevencija prijevara nisu sporedna tema, već temelj svakog fintech rješenja. Zato je svake godine velik dio našeg programa na glavnoj pozornici posvećen upravo toj temi.