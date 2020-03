Novih 14 zaraženih, ukupno 495 slučajeva. Moguće otvaranje nekih trgovina na tržnicama

Nacionalni stožer civilne zaštite u 16 sati na konferenciji za medije obznanit će nove podatke o koronavirusu u Hrvatskoj.

16:25 Upitan što je sa radnicima koji imaju problema dolaska do svog posla u Kašini, Ivanu Zelinu i slično zbog prekida javnog gradskog i međugadskog prijevoza, ministar Božinović je kazao:

- Mi smo jutros organizirali izvanredan prijevoz kad je u pitanju zagrebačko područje. U suradnji s gradskim stožerom i okolnim stožerima te linije su uspostavljene, a red vožnji je onaj koji određuje gradski stožer,

16:22 Božinović: Na svaku dojavu, službe izlaze i provjeravaju. Mi smo donijeli odluku koje su djelatnosti rizične i one su zatvorene. Što se tiče ostalih, mi ne želimo da ekonomija u potpunosti stane, ali važno je provjeravati da li se svugdje poštuju epidemiloške mjere. Ponovno apeliram na sve poslodavce, trgovce, nemojte pozivati unutra ljude da se zagriju. Ljudi se moraju pripremiti i toplije se obući i držati razmak. U nabavku neka ne idu cijele obitelji nego jedan član. Pogotovo da ne idu s djecom. Također pozivam sve da organiziraju kupovinu online.

Istaknuo je da samo onaj tko sebe štiti, najbolje štiti.

16:19 Ravnateljica Klinike za infektologiju Markotić kazala je kako trenutno više laboratorija obavlja testiranja, ali u samom početku ne mogu raditi u tolikom intezitetu te se još uhodavaju u Zadru, Rijeci i Varaždinu te Osijeku koji radi već sedam dana. Trenutno se još razmišlja o uključivanju znanstvenika koji nisu u sustavu javne zdravstvene zaštite trenutno, dodala je Markotić.

16:17 Vezano uz zaštitnu opremu, rečeno je da s porastom broja oboljelih raste i potreba za opremom. Prvenstveni je naglasak na one koji imaju u bolnici oboljele od COVID-19. Zasad nema problema. Kako oprema stiže tako se šalje na teren ovisno radi li se o prvoj ili drugoj crti obrane, rečeno je na konferenciji.

Video - Alemka Markotić o uključivanju znanstvene zajednice oko povećanja testiranja

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

16:12 Božinović: Upravo sam potpisao odluku koja se odnosi na vozače u međunarodnom transportu. Dali smo preporuku ranije da svi vozači koji su hrvatski državljani mogu nastaviti svoj posao pod uvjetom da su u karanteni kada su u Hrvatskoj. Odlučili smo sada malo to liberalizirati. Vozači mogu sada koristiti kućnu samoizolaciju umjesto karantene i ako osjete kakve simptome moraju se javiti. Ako postoji netko tko nema uvjete za kućnu izolaciju, oni i dalje mogu boraviti u karanteni. Oni koji borave u zemlji manje od 24 sata dužni su boraviti u kabini teretnog vozila. Ovo ne znači slobodu kretanja, nego da nije obavezna karantena te da mogu umjesto toga otići u kućnu izolaciju, ali moraju biti svjesni da mogu biti ugroza za svoje ukućane te se ponašati odgovorno.

Dodao je i da će se večeras razmatrati odluka o otvaranju specijaliziranih trgovina unutar tržnica, ali će za njih biti propisane vrlo striktne mjere vlasniku te će se to kontrolirati vrlo strogo, istaknuo je Božinović.

16:11 Capek je kazao kako trenutno nema potrebe za karantenom u Biogradu.

16:09 Markotić: Bolesnik koji je bio u teško stanju je preminuo i ja izražavam sućut. Trenutno u našoj Klinici imamo 8 pacijenata na respiratoru. Sedam nije u kritičnom stanju, ali predstavljaju teške bolesnike. Za osmog se čeka potvrda. Ostalih 70 je stabilno i nadamo se da neće trebati intezivnu njegu.

16:07 Ministar Beroš: U odnosu na jutros imamo još 14 pozitivnih bolesnika, 495 ukupno. To znači da od jučer u 16 sati imamo povećanje od 53 bolesnika. Prerano je govoriti o trendovima, ali ako usporedimo to povećanje s posljednja tri dana, ipak smatramo da poduzete mjere daju rezutate. Nažalost moram vam reći da je ipak došlo do drugog smrtnog slučaja. Tijekom jutra je preminuo bolesnik koji je imao 74 godine, koji je iz Zagreba i koji je bio onkološki bolesnik