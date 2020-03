Novih 56 oboljelih u Hrvatskoj, preminuo bolesnik u Dubravi, 26 bolesnika na respiratoru

U Hrvatskoj je od 15 sati u subotu do 14 sati u nedjelju ukupno 56 novooboljelih, što daje broj od 713 oboljelih, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Rekao je i kako je tijekom jutra preminula i šesta osoba, a radi se o bolesniku u zagrebačkoj bolnici Dubrava koji je 1936. godište, no istaknuo je kako je on bolesnik koji je još prije imao moždani udar, te mu se stanje zakompliciralo posljedicom koronavirusa. To daje ukupno šest preminulih osoba u Republici Hrvatskoj.

Otpuštenih i ozdravljenih osoba je 52, na respiratoru ih je za sada 26 osoba, a obavljeno je ukupno 5900 testova.

"Stanje je zadovoljavajuće, rezultat je zajedničkih napora, vjerujem da ako ustrajemo na ovaj način da ćemo epidemiju proći sa što manje štetnih posljedica, odgovorno ponašanje je ključ uspjeha", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš je izvijestio da je u Hrvatsku stiglo putem zajedničke nabave Europske komisije više od 800 respiratora, ali i kako se u 14.20 sati očekuje slijetanje aviona iz Šangaja u Zagreb s dodatnom medicinskom opremom, a nosi 13 tona zaštitne opreme.

"Naše obrambene pozicije su znatno ojačane, zdravstveni sustav imat će adekvatnu zaštitnu opremu", unio je Beroš malo pozitive.

Izvijestio je i kako je nedonoščad iz KB Dubrava prebačena jutros u Petrovu bolnicu. Također, dimnjak u Petrovoj bolnici je saniran i shodno tome rodilište je premješteno u novu zgradu.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić govorila je o stanju 26 pacijenata na respiratorima.

"Sve osobe koje su na respiratoru to znači da se radi o teškom obliku bolesti, zasad nemam za svakog posebnoinformacije. Čini se da ćemo uskoro staviti još jednog na respirator, zasad se ne čini da je netko kritičan", rekla je dr. Alemka Markotić.

Dodala je da niti jedan bolesnik nije skinut s respiratora u Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, u smislu potpunog oporavka, no za cijelu Hrvatsku nije imala cjelokupne podatke.

Rekla je i da, usporedimo li broj testiranja od prije desetak dana, povećavamo broj testiranja. Za sve punktove za testiranja rekla je da imamo dovoljno reagensa, osim za Zadar, jer tamo trebaju specifičan aparat koji treba poseban reagens.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je zaražen i djelatnik splitskog zatvora Bilice, no naglasio je kako je zatvor, kao i vozila, dezinficiran, te kako je situacija u Splitu pod kontrolom.

"19 službenika zatvora u Splitu upućeno je u samoizolaciju 20. ožujka, a zatvorska vozila, zatvor i prostorije u kojima su oni bili dezinficirani su. Situacija je pod kontrolom", kazao je.

Dodao je da je 99 policijskih službenika trenutno u samoizolacija, do sada ih je izašlo 25, a četvero ih je oboljelo od koronavirusa.

Božinović je rekao kako su do sada zaprimili 3042 prijave o kršenju samoizolacije, od čega su utvrđene 893 osobe koje su zbilja kršiile mjeru.

Božinović je govorio o brojnim primjedbama na ograničenje sloboda građana zbog ubođenja mjera restrikcije.

"Nikome ne pada na pamet ograničavanje prava građana, ali ljudi postaju svjesni da je ovo izvanredna i ekstremna situacija, pa su i naše mjere takve u odnosu na ono razdoblje prije epidemije novim koronavirusom. Ministar je proglasio epidemiju, WHO globalnu pandemiju i mi se kao odgovorni ljudi na odgovornim mjestima odnosimo odgovorno", kazao je Božinović.

"Odlučili smo otvoriti specijalizirane trgovine, koje su u zatvorenim dijelovima tržnica, a to se odnosi i na ribarnice i svi koji imaju mogućnost pridržavanja higijsnskih zahtjeva Stožera, mogu otvoriti, ali ponavljam, to se odnosi samo na one trgovine u zatvorenim dijelovima tržnica - odgovorio je Krunoslav Capak, na pitanje zašto na tržnicama neke ribarnice rade, a neke druge trgovine ne mogu

Konferencija za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, na kojoj će biti objavljene najnovije informacije o koronavirusu i epidemiološkoj slici u Hrvatskoj, održava se od danas u 14 sati.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ponovno je apelirao na sve građane da ostanu doma!

Prema podacima u subotu, u Hrvatskoj je do nedjelje zabilježeno 657 slučajeva zaraze koronavirusom, a 49 ih je izliječeno. 20 osoba nalazi se na respiratoru, a petero ih je do sada umrlo u Hrvatskoj - ugostitelj iz Istre, muškarac iz Zagreba, žena iz Slavonskog Broda, 92-godišnja žena iz Pule i muškarac srednje životne dobi iz Karlovca.

Dosad je obavljeno da je odrađeno ukupno 5215 testiranja, a 20.070 osoba ima propisane mjere samoizolacije, od čega je 542 zdravstvenih djelatnika.

Tijekom dana, a prije konferencije stožera u 14h, pristizale su informacije o novooboljelima po županijama. Tako je Dubrovačko-neretvanskoj županiji u nedjelju potvrđena zaraza jednoj osobi, supruzi muškarca koji se jučer pokazao pozitivnim na virus, u Vukovarsko – srijemskoj županiji još jedan slučaj, u Zagrebačkoj županiji još je dvjema osobama dokazana bolest uzrokovana novim koronavirusom, u Karlovačkoj su županiji u nedjelju zabilježena dva novooboljela.

Također, U posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji zabilježena su tri nova pozitivna, Stožer civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije na konferenciji za novinare u 12 sati izvijestio je kako je u toj županiji šest novoboljelih, dvije novooboljele u Šibensko-kninskoj županiji, te četiri nove hospitalizirane osobe u Općoj bolnici u Puli.