Potvrđeno 56 novih slučajeva zaraze. Zaraženo četveromjesečno dijete je dobro

"Potvrđeno je 56 novih slučajeva zaraze, što je ukupno 1182 oboljelih od Covid-19. Preminulo je 15 osoba. Danas je preminulo troje. Svi su bili kronični bolesnici. Na respiratoru je 39 osoba, oporavljenih je 125. "Naša epidemiološka linija je i dalje linearna, održimo je tako i držimo se mjera", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. Ministar Beroš kazao je kako je ukupno učinjeno 10.847 testiranja, od čega u zadnja 24 sata 1014. Od testiranih uzoraka 10,9 posto su pozitivni.

"Zaprimili smo 3860 dojava o kršenju samoizolacije, utvrđeno je 1120 osoba koje su kršile samoizolaciju, samo jučer smo zaprimili 64 dojave, u 37 slučaja se radilo o osobama koje krše taj režim", kazao je Božinović.

74 Hrvata koji su stigli letovima su negativni na koronavirus

U zagrebačku Zračnu luku "Dr. Franjo Tuđman" sletjeli su čarter letovi iz Rima, Lisabona, Madrida i Stockholma

"Ukupno je bilo 143 hrvatska državljana, koji su pregledani, i pet Slovenaca koje smo otpratili u tranzitu", kazao je ministar Davor Božinović.

"143 brisa je uzeto, nitko od pacijenata nije imao simptome. U 13 sati, 74 brisa smo dobili i svi su negativni", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Situacija je epidemiološki potpuno pokrivena, dodao je.

Božinović je rekao kako je do 11 sati izdano ukupno 441.721 e-propusnica, od kojih 373.302 na zahtjev poslodavaca, a odbijeno je 12.884 zahtjeva.

U porastu su djela organiziranog kriminala i korupcije, inače je smanjen broj ostalih kaznenih djela, obavijestio je Božinović. "Imamo pad broja kaznenih djela protiv imovine, pad je kaznenih djela razbojništva, pad teških krađa i teške krađe provaljivanjem kao i pad krađe motornih vozila. Izražavam zadovoljstvo radom hrvatske policije", kazao je Božinović. Dodao je da je 18 policijskih djelatnika zaraženo.

Zaraženo dijete iz Nuštra nema simptome

"Zaraženo je dijete od četiri mjeseca iz Nuštra, zarazilo se od majke. Nemaju nikakvih simptoma, dobro su i njihovo stanje se prati", rekao je Capak.

"Imamo zaraženo 26 djece u dobi do 10 godina, 33 mladih u dobi od 10 do 20 godina. Imamo 143 osobe koje su starije od 70 godina, a najviše zaraženih je u dobi od 50 do 60 godina. Dosadašnja situacije s djecom i trudnicama su pozitivne", kazao je Capak.

U Zagrebu epidemiološka situacija dobra

Epidemiološka situacija u Zagrebu je dobra. Imamo u zadnjih par dana 9, 0 slučajeva. Imali smo par proboja u bolnice. Ljudi su u samoizolaciji, ja bih rekao da je epidemiološka situacija je dobro", kazao je Capak.

"Cjepivo se stavlja na kliničke studije, a za to treba šest do osam mjesci, cjepivo nije navidiku, a studije će pokazati je li cjepivo upotrebljivo ili ne", kazao je Capak o cjepivu iz SAD-a.

Video: Hrvatski državljani vratili se iz inozemstva izvanrednim komercijalnim letovima