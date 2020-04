Još jedna osoba umrla od COVID-19, u Zadru preminuo muškarac (88) na respiratoru

U Hrvatskoj je do sada potvrđeno 1126 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 13 osoba. Iz Stožera su poručili da je idućih dva do tri tjedna ključno te su još jednom apelirali na građane da ostanu doma. Još jednom su upozorili i one koji krše samoizolaciju da to ne rade jer time ugrožavaju sebe ali i zdravlje cijele nacije.

9.50 - U Općoj bolnici u Zadru noćas je preminula prva osoba oboljela od koronavirusa. Riječ je o 88-godišnjem pacijentu, kroničnom bolesniku, koji je bio na respiratoru i koji je bio kontakt sa bolnicom u Biogradu. Tako je do sada 13 osoba preminula od bolesti COVID-19 uzrokovana koronavirusom.

- Ovim putem izražavamo sućut obitelji preminulog. Od 30 uzoraka jučer poslanih na analizu, još su 3 osobe pozitivne na koronavirus u Zadarskoj županiji. Pozitivni pacijenti kontakti su sa prethodno oboljelim osobama iz Ortopedske bolnice Biograd na moru. S obzirom na preminulu osobu, Zadarska županija sada ima 53 osobe pozitivne na koronavirus, od kojih su 3 na respiratoru - objavili su iz Zadarske županije.

7:15 -Danas pristiže katamaran iz Ancone u Zadar s još 37 Hrvata te šest autobus a iz Tirola s njih više od stotinu. Više pročitajte OVDJE.

7:00 - Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić izjavila je u subotu da su zadnjih dana znanstvenici došli do novih spoznaja o Covidu-19, a u časopisu "Science" objavljeno je da je socijalna distanca presudna za sprječavanje širenja zaraze.

Video: Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

Markotić je u Dnevniku HRT-a izvijestila da je u Klinici 17 bolesnika na respiratoru, te još jedan bolesnik koji nije zaražen koronavirusom. Većina bolesnika je starije životne dobi, ali četiri do pet su srednje ili mlađe dobi, pa treba biti jasno da ne obolijevaju samo stariji.

Markotić je izvijestila kako je prije nekoliko dana ugledni znanstveni časopis "Science" objavio da je za sprječavanje širenja epidemije koronavirusa presudna socijalna distanca, a za sve ostale elemente koji mogu pomoći, kao što su lijekovi, cjepiva i sl, treba vremena.

Ponovila je da su simptomi kod teško oboljelih pacijenata visoka temperatura i otežano disanje. "Zamislite kao da vam netko sjedi na prsima, da vas guši, i tako 24 sata. U teškim oblicima to je iznimno opasna bolest, zato moramo biti pažljivi kako ne bismo sebe i druge doveli u takvu situaciju".

Bez obzira na lijepo vrijeme i na, za sada, kontrolirano linearno širenje zaraze, Markotić je poručila da su ključna još dva do tri tjedna kako bi se vidjelo jesmo li uspjeli evidentirati sve oboljele i njihove kontakte i drže li se svi utvrđenih mjera.