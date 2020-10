Stožer objavio nove mjere: Spriječimo novo zaključavanje

Iako 181 novozaraženi koronavirusom SARS-CoV-2, koliko je zabilježeno danas, zvuči bolje nego prethodnih dana, to nije pravo stanje jer nedjeljom je uvijek manje testiranja. Objektivna slika najbolje se vidi od srijede do kraja tjedna. Preminule su tri osobe. Nacionalni stožer civilne zaštite danas je donio nove mjere zaštite protiv virusa i one su na snagu stupile trenutno.

Sva javna okupljanja na kojima se očekuje više od 50 ljudi, a nisu obuhvaćena posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, organizatori imaju obvezu najaviti najmanje pet dana prije planiranog okupljanja putem elektroničke pošte županijskog centra 112 i tražiti suglasnost od nadležnog županijskog stožera civilne zaštite. Stožer će o njima odlučiti ovisno o trenutačnoj epidemiološkoj situaciji u roku od 48 sati.

– Okupljanja za koja se odbije suglasnost ili za koja ona nije zatražena ne smiju se održati – objavio je čelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar MUP-a Davor Božinović. Objasnio je i da se na prijedlog županijskih stožera civilne zaštite ograničavanje okupljanja u pojedinim jedinicama lokalne samouprave može organizirati na drukčiji način jer nije svuda u Hrvatskoj epidemiološka situacija ista. Takvo izuzeće lokalni stožeri mogu zatražiti od nacionalnog.

– Uvodimo obvezu nošenja maski u zatvorenim prostorima gdje nije moguće održati razmak od dva metra. Medicinske maske ili maske za lice trebaju prekrivati usta i nos – istaknuo je Božinović.

VIDEO Krunoslav Capak objasnio kada bi se maske trebale nositi i na otvorenom

Obvezu nošenja imaju svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, posjetitelji u tim ustanovama, vozači i putnici u javnom prometu, trgovci i kupci, konobari i drugo ugostiteljsko osoblje koje sudjeluje u posluživanju ili dolaze u kontakt s gostima, gosti osim dok sjede za stolom i konzumiraju naručeno, zaposleni koji rade sa strankama, zaposlenici u uslužnim djelatnostima koji rade u bliskom kontaktu s klijentima, u uredima u kojima se ne može osigurati razmak od dva metra. Maska je obvezna za sve na vjerskim obredima, za gledatelje na sportskim natjecanjima u zatvorenom prostoru, posjetitelje svih okupljanja u zatvorenom prostoru i sve koje na to obveže poslodavac.

NOVE OBVEZNE MJERE I PREPORUKE 1. Obveza nošenja maski preko usta i nosa u zatvorenim prostorima, gdje nije moguće održati dva metra razmaka 2. Okupljanja s više od 50 ljudi za koja se odbije suglasnost ili za koja organizator nije ni tražio suglasnost ne smiju se održati 3. Nije obveza, ali je preporuka nošenje maski na otvorenom, tamo gdje se ljudi grupiraju, a ne može se održavati fizički razmak od dva metra 4. Osim obveznih maski, pripremljen je niz novih zaštitnih mjera u ugostiteljstvu, koje će danas predstaviti 5. Uskoro je na stolu ponovno prijedlog o skraćenju samoizolacije s 14 na deset dana, zbog niza izmijenjenih okolnosti

Spasiti zdravlje i ekonomiju

Maske ne moraju nositi one kategorije koje je HZJZ već naveo kao izuzete od te obveze (djeca do dvije godine, invalidne osobe koje ne mogu same staviti i skinuti masku itd.).

– Ovim dvjema odlukama mislimo da se može smanjiti prijenos infekcije, a postižemo i drugi cilj, a to je izbjegavanje zabrane ili zatvaranja bilo koje ekonomske djelatnosti ili socijalnih aktivnosti. U epidemiji se može organizirati život, ali ne ako svatko od nas ne napravi malu žrtvu na štetu svog komoditeta ili užitka. Ne možemo predvidjeti broj oboljelih i koliko će sve ovo trajati, ali ono što možemo jest dati svoj doprinos da nam brojke ne rastu jer postoji izravna povezanost između broja zaraženih i broja umrlih. Sve pozivam na strpljenje i solidarnost, to je najmanje što kao članovi društva možemo učiniti – naglasio je Božinović.

Nije obveza, ali je preporuka nošenje maski na otvorenom, tamo gdje se ljudi grupiraju, a nije moguće održavati dvometarsku fizičku distancu. To su redovi za bankomat, pekarnice, tramvajska i autobusna stajališta... – Svuda gdje se ne može izbjeći bliski kontakt, preporučuje se nošenje maski – kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, koji je za sutra najavio niz novih zaštitnih mjera vezanih za ugostiteljstvo.

Imamo 917 anesteziologa

Upitan o ponovnoj aktivaciji Arene, ministar zdravstva Vili Beroš naveo je da se epidemiološka situacija prati iz dana u dan, i to ne samo broj zaraženih već i broj hospitaliziranih, teško bolesnih i onih na intenzivnoj.

– U ovom trenutku ne razmišljamo o ponovnoj aktivaciji Arene jer ima dosta slobodnih kapaciteta. Imamo točan plan popunjavanja zdravstvenih ustanova, no naravno da ćemo, ako se svi ne budemo pridržavali uputa i virus se bude širio, pripremiti smještajne kapacitete za veći broj oboljelih, a jedan od njih je i Arena, koja se može za dan-dva aktivirati. Iskreno, nadam se da to nećemo morati – kazao je Beroš.

VIDEO Velike gužve ispred Andrije Štampara zbog povećanog broja testiranja na koronavirus

Ministar je naglasio kako su se pojavili netočni podaci u javnosti o manjku liječnika specijaliziranih za nadziranje teško oboljelih na respiratoru.

– To je netočan podatak. Ukupan broj specijalista anesteziologije i reanimatologije je 917, onih s užom specijalizacijom iz intenzivne medicine 696, što uključuje anesteziologe, infektologe, pedijatre i neurologe – naveo je i napomenuo kako u stacionarnim ustanovama imamo više od 800 respiratora, a jedan anesteziolog za vrijeme rada u jedinici intenzivnog liječenja nadzire nekoliko respiratora. – Iz toga je jasno da je broj specijalista dovoljan, ali i da nije, nije se u devet mjeseci mogao educirati dovoljan broj specijalista – dalje objašnjava ministar i napominje kako se dodatne edukacije internista, nefrologa, neurologa i drugih odvijaju te kako i oni mogu pružiti intenzivno liječenje. Kazao je i da se u okviru objedinjene nabave EK nabavlja još respiratora te da je u posljednjih mjesec i pol dana zaposlen 141 suradnik epidemiologa, a u sklopu mjera Zavoda za zapošljavanje odobren je 21 pripravnik za pomoć anesteziolozima.

Nakon što je Večernji list danas donio najavu skorašnjeg skraćenja samoizolacije s 14 na deset dana, novinari su tražili od Krunoslava Capaka da više kaže o toj mogućnosti.

– Istina je da je na prošloj sjednici Upravnog odbora Hrvatskog epidemiološkog društva 15. rujna bio izrečen prijedlog da se samoizolacija skrati na deset dana, tada je tako skratila Slovenija, a sada i još neke članice EU. Naime, nakon desetog dana rizik obolijevanja do 14. dana znatno pada, on iznosi maksimalno 10%, između 6% i 10%. Radi se o velikom gospodarskom gubitku i epidemiolozi smatraju da bi skraćenje samoizolacije smanjilo skrivanje kontakata jer ljudi kriju svoje kontakte pa ih onda mi moramo otkrivati. Tada je odlučeno da će ostati 14 dana jer nam brojke nisu bile ovako velike, a polovica novooboljelih se generirala iz onih koji su bili u samoizolaciji. Sada se ta situacija malo promijenila i na sljedećoj sjednici UO-a Epidemiološkog društva i Referentnog centra za epidemiologiju, koja će biti vrlo skoro, ponovno ćemo tu situaciju pažljivo razmotriti. Ta odluka još nije donesena, već samo postoji prijedlog – objasnio je Capak. Inače, Referentni je centar za epidemiologiju Služba za epidemiologiju HZJZ-a.

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski Odlukom se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski. Odluka se primjenjuje od 13. listopada. Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene, zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnicima, ako su posjete dopuštene, vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu, zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama, zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka, gosti u ugostiteljskim objektima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke, zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije, zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima, zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra, vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru, gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenom prostoru, posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru, druge osobe koje na to obveže njihov poslodavac. Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ova se Odluka ne odnosi na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.