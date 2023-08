Što znamo o novoj podvarijanti koronavirusa - Eris? Jedna stvar pomalo zabrinjava stručnjake

Tijekom pandemije koronavirusa svi zajedno svjedočili smo nekoliko vrsti virusa koji su se izmjenjivali i na taj način zadavali glavobolje liječnice, ali i znanstvenicima koji su radili na pronalasku cjepiva. Prema navodima BBC-a Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je novu podvarijantu Covida nazvanu EG.5 koja je neslužbeno nazvan "Eris".

Iako iz WHO kažu kako novi virus predstavlja mali rizik za globalno zdravlje i da nema dokaza da uzrokuje težu bolest od drugih varijanti koje već kruže od zemalja svijeta traže da ga prate. Od kako se virus prvi put pojavio on je mutirao ili mijenjao oblik te postajao postupno drugačiji. Navodi se kako je EG.5 još jedan izdanak Omicron varijante Covida koji je, prema podacima WHO, prvi put uočen u veljači 2023. godine.

Po malo zabrinjava što je broj slučajeva zaraze novom varijantom virusa u stalnom porastu. U svojoj posljednjoj procjeni, WHO uključuje EG.5 i podvarijante vrlo blisko povezane s njim, uključujući 5G.5.1. Prema Agenciji za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije 5G.5.1 sada čini otprilike jedan od sedam slučajeva Covida otkrivenih bolničkim testovima.

- Nije bilo neočekivano vidjeti pojavu novih varijanti. EG.5.1 je označen kao varijanta 31. srpnja 2023. godine zbog kontinuiranog međunarodnog rasta i prisutnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu, što nam omogućuje da ga pratimo kroz naše rutinske procese nadzora - rekla je zamjenica ravnateljice agencije Meera Chand.

Iz BBC-a, pozivajući se na američki centar za kontrolu bolesti, navode kako broj slučajeva EG.5 raste i u SAD-u gdje je nadmašio druge cirkulirajuće podvarijante omikrona. Na temelju dostupnih dokaza, dužnosnici WHO-a kažu da nema sugestija da podvarijanta uzrokuje težu bolest i da rizici nisu veći od drugih trenutačno zanimljivih varijanti. Neki testovi sugeriraju da može izbjeći naš imunološki sustav lakše nego neke varijante koje kruže.

U Velikoj Britaniji je posljednjih tjedana došlo do malog povećanja broja ljudi u bolnicama, osobito onih starijih od 85 godina, ali stručnjaci kažu da su brojke i dalje niže od prethodnih valova. Nije zabilježen porast broja teško bolesnih osoba na intenzivnoj skrbi.

Stručnjaci kažu da nema dokaza koji bi sugerirali da ova podvarijanta uzrokuje nove simptome koji se razlikuju od onih koji su već poznati: vrućica, kontinuirani kašalj, promjena osjeta okusa ili mirisa, umor, curenje nosa, grlobolja.

