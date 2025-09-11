Što znamo o epidemiji kod susjeda koja je izazvala i smrt dvoje ljudi? Simptomi se manifestiraju najčešće 18 do 36 sati

Transportno vozilo s hranom u južnoj Italiji postalo je epicentar zdravstvene krize nakon što je trovanje hranom povezano s konzerviranim povrćem odnijelo dva života, dok je više od desetak osoba hospitalizirano. Istovremeno, britanska Agencija za standarde hrane izdala je hitno upozorenje potrošačima da izbjegavaju staklenke brokule iz određene proizvodne serije zbog sumnje na kontaminaciju bakterijom Clostridium botulinum, uzročnikom botulizma – jedne od najsmrtonosnijih bolesti prenosivih hranom.nBotulizam, rijetka ali izuzetno opasna bolest, uzrokovan je neurotoksinom koji proizvodi Clostridium botulinum. Ova bakterija uspijeva u anaerobnim uvjetima, poput onih u hermetički zatvorenim konzervama. Spore bakterije, prirodno prisutne u tlu, otporne su na kuhanje i industrijsku obradu. Ako konzerviranje nije provedeno ispravno – s nedovoljno visokim temperaturama ili prekratkim vremenom obrade – spore se mogu aktivirati, razmnožiti i otpustiti smrtonosni toksin. Ovaj toksin nema boju, okus ni miris, što čini kontaminiranu hranu naizgled sigurnom, ali potencijalno fatalnom. U Italiji je uzrok krize povezan s konzerviranim povrćem, a preliminarna istraga ukazuje na nepravilnosti u procesu konzerviranja. Namirnice slabe kiselosti, poput brokule, mahuna, kukuruza, cikle i graška, posebno su rizične ako nisu pravilno obrađene. Slično upozorenje u Velikoj Britaniji naglašava oprez pri konzumaciji određenih serija konzervirane brokule, dok se istraga nastavlja, piše Independent.

Simptomi i liječenje

Simptomi botulizma pojavljuju se 18 do 36 sati nakon konzumacije, iako se mogu manifestirati između šest sati i deset dana. Početni znakovi uključuju poteškoće pri gutanju i govoru, opadanje kapaka, mutan ili dvostruki vid, slabost lica, mučninu te postupnu paralizu mišića koja može dovesti do zastoja disanja. Bolest može biti smrtonosna ako se ne liječi pravovremeno. Dijagnoza je izazovna jer simptomi podsjećaju na druga stanja, poput moždanog udara ili Guillain-Barréova sindroma. Liječnici potvrđuju botulizam kliničkom procjenom i laboratorijskim analizama uzoraka krvi, stolice ili hrane. Liječenje uključuje antitoksin koji neutralizira cirkulirajući toksin te suportivnu terapiju, poput mehaničke ventilacije za pacijente s respiratornim poteškoćama. Preživjeli često prolaze kroz dugotrajnu rehabilitaciju zbog trajnih posljedica poput umora i problema s disanjem.

Stručnjaci upozoravaju da nikada ne treba konzumirati hranu iz oštećenih konzervi ili staklenki – onih s ispupčenim ili udubljenim poklopcima, curenjem ili promijenjenom bojom. Kod domaćeg konzerviranja, namirnice slabe kiselosti treba prokuhati najmanje deset minuta prije konzumacije kako bi se uništile spore. Korištenje posuda za konzerviranje pod pritiskom i pridržavanje provjerenih uputa ključni su za sigurnost. Iako je botulinum toksin smrtonosan u hrani, u malim dozama ima značajnu medicinsku i kozmetičku primjenu. Odobren od strane Američke agencije za hranu i lijekove 1989. godine, koristi se za liječenje mišićne spastičnosti, kroničnih migrena, strabizma i cervikalne distonije. U kozmetici, poznat je po zaglađivanju bora. Međutim, nepravilna ili nelicencirana uporaba može biti opasna – u kolovozu 2025. zabilježena je smrtonosna epidemija povezana.