Novi detalji o slučaju sendviča koji je ubio dvoje ljudi: Policija istražuje medicinsko osoblje, u bolnicu pristižu novi pacijenti

Fokus istrage oko izbijanja trovanja botulinom u Kalabriji, koje je dosad odnijelo dva života i dovelo do hospitalizacije još dvanaest ljudi, prebačen je na medicinsko osoblje. Dva liječnika koji su liječili preminule pacijente prije njihove smrti stavljena su pod službenu istragu, potvrdila je tužiteljica Maria Porcelli iz Paole. Podsjetimo, dvije osobe su preminule, a sumnja se na trovanje hranom u blizini Cosenze, na jugozapadu Italije. Najkritičnija situacija je u turističkom mjestu Diamante. Prva žrtva je 52-godišnji turist iz Napulja koji se razbolio nakon što je pojeo sendvič s kobasicom i brokulom kupljen kod lokalnog prodavača iz Diamantea.

Prema informacijama iz istrage, a kako piše Ansa, pacijenti možda nisu dobili pravovremenu dijagnozu, a ključne će biti provjere medicinske dokumentacije. Istraga se vodi zbog sumnji na kaznena djela ubojstva iz nehata, nanošenja tjelesnih ozljeda iz nehata i stavljanja u promet štetnih prehrambenih proizvoda. Uz liječnike, pod istragom su još tri osobe.

U bolnicama je trenutačno zbrinuto 14 pacijenata – šest na odjelima intenzivne njege, troje u pedijatriji i petero na odjelima – a liječnici su spremni primijeniti protuotrov u slučaju pogoršanja stanja. Autopsije preminulih, 52-godišnjeg Luigija di Sarna iz Cercole u Napuljskoj provinciji i 45-godišnje Tamare D’Acunto iz Diamantea, zakazane su za utorak, 12. kolovoza. Obdukcije će provesti tim liječnika iz pokrajinske zdravstvene ustanove u Catanzaru, koji će provesti i dodatna vještačenja.

Istraga je zasad usmjerena na food truck kao vjerojatni izvor zaraze botulinom. Utvrđuje se način posluživanja hrane, dok se sama namirnica dodatno analizira. Rezultati testiranja iz Nacionalnog instituta za zdravlje očekuju se sredinom tjedna.

Nakon slučajeva u Kalabriji i na Sardiniji, predsjednik Talijanskog društva za higijenu Enrico Di Rosa upozorio je građane na oprez pri konzumaciji konzervirane hrane: „Obratite pažnju na znakove poput prisutnosti plinova u posudi ili deformacije poklopca. U takvim slučajevima proizvod ne smijete ni probati, već ga odmah bacite. Botulinum toksin je izuzetno snažan i najmanja količina može izazvati ozbiljne posljedice, što, nažalost, sada vidimo u praksi.“