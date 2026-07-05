Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA RIJEČKOJ PLAŽI

FOTO Miletić ne odustaje. Hotel ponovo stavio lokot, on ga prepilio: 'Dobit će cirkus'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 11:46

U svojoj objavi Miletić proziva "elite i moćnike" za koje tvrdi da misle da mogu raditi što žele zbog novca i političkih veza. Pritom je izravno spomenuo ministra Olega Butkovića i premijera Andreja Plenkovića

Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić na društvenoj mreži X objavio je video svoje akcije na riječkoj plaži Costabella, tvrdeći da je ponovno morao osloboditi prolaz koji je zapriječio hotel Hilton. U objavi navodi kako je već jednom uklonio lance, nakon čega je prolaz bio slobodan mjesec dana, no hotel je ponovno postavio lokote. Jučer je ponovno skidao lance, ali nedugo nakon njegove akcije oni su, navodi, ponovno postavljeni "Molio sam ih da se pridržavaju zakona i ljude puste da idu na pješčanu plažu... Oni su ipak odabrali cirkus - pa će cirkus i dobiti", napisao je Miletić.

Na objavljenoj snimci vidi se kako Miletić kliještima reže lanac i lokot na metalnoj ogradi, nakon čega se spušta na plažu. Video se zatim prebacuje na snimku u kojoj se Miletić obraća izravno u kameru, strastveno govoreći o pomorskom dobru kao "našoj svetinji koja pripada narodu".

U svojoj objavi Miletić proziva "elite i moćnike" za koje tvrdi da misle da mogu raditi što žele zbog novca i političkih veza. Pritom je izravno spomenuo ministra Olega Butkovića i premijera Andreja Plenkovića. "Predugo smo mi trpjeli tlačenje elita i moćnika koji misle da zato što imaju novac i jer su prijatelji Olega Butkovića, Andreja Plenkovića - da mogu raditi što žele... Grdno su se prevarili. Dolazi novo vrijeme", poručio je zastupnik.

Podsjetimo, Miletić jutros je i jučer prerezao lokote i lance kojima je Hilton opet onemogućio građanima prolaz do pješčane plaže. Miletić je istaknuo kako su plaže javno dobro i pripadaju svima i da je nedopustivo da bilo koji moćnici i elite zabranjuju ljudima prolaz na pješčane plaže u Republici Hrvatskoj.Više o tome čitajte OVDJE.

– Podigao sam kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabella d.o.o društva koje upravlja Hiltonom i tražim od Turudića da radi svoj posao jer su ovdje prekršeni zakoni Republike Hrvatske. Prolaz građanima mora biti besplatan i slobodan do naših plaža. Moćnici i elite drmaju našom državom i misle zato jer su prijatelji Andreja Plenkovića i Olega Butkovića da mogu raditi što žele, da mogu otimati plaže od naroda i nešto što pripada ljudima, svima nama, oni žele svojatati samo za sebe i svoju elitu. Neću im to dopustiti. Meni nije ugodno što moram ovo raditi kao saborski zatsupnik, ovo nije posao saborskog zastupnika, da ide okolo i reže brusilicom ograde, ali moram raditi ono što ljudi od mene traže. A oni od mene traže da se borim za pravdu i istinu. Ljudi od mene traže da budem njihov glas, da budem glas malenih, glas potlačenih, glas oni koji se ne mogu boriti s ovim golijatima, s hotelskim korporacijama koje uzurpiraju našu obalu, koje otimaju naše plaže. I ovo je zadnji poziv Turudiću, zadnji poziv DORH-u, zadnji poziv institucijama Republike Hrvatske da rade soj posao – rekao je u videu kojeg je jučer objavio na društvenim mrežama. 

Izgorjele dvije kuće, vatra oštetila dvije vile: Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom
Ključne riječi
Rijeka Marin Miletić Most

Komentara 1

Pogledaj Sve
JZ
Jogurt Zbregov
11:56 05.07.2026.

Samo tako Marine. Podrška

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
4
OSUMNJIČEN ZA PUCNJAVU

FOTO Traži se ovaj muškarac, policija objavila apel: 'Prijavite ga i ne približavajte mu se'

Građani koji raspolažu saznanjima koja bi mogla pridonijeti njegovom pronalasku ili uoče osobu s fotografije, pozivaju se da o tome bez odgode obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192.  Ako uočite traženu osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju, upozoravaju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!