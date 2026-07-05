FOTO Miletić ne odustaje. Hotel ponovo stavio lokot, on ga prepilio: 'Dobit će cirkus'

Saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić na društvenoj mreži X objavio je video svoje akcije na riječkoj plaži Costabella, tvrdeći da je ponovno morao osloboditi prolaz koji je zapriječio hotel Hilton. U objavi navodi kako je već jednom uklonio lance, nakon čega je prolaz bio slobodan mjesec dana, no hotel je ponovno postavio lokote. Jučer je ponovno skidao lance, ali nedugo nakon njegove akcije oni su, navodi, ponovno postavljeni "Molio sam ih da se pridržavaju zakona i ljude puste da idu na pješčanu plažu... Oni su ipak odabrali cirkus - pa će cirkus i dobiti", napisao je Miletić.

Na objavljenoj snimci vidi se kako Miletić kliještima reže lanac i lokot na metalnoj ogradi, nakon čega se spušta na plažu. Video se zatim prebacuje na snimku u kojoj se Miletić obraća izravno u kameru, strastveno govoreći o pomorskom dobru kao "našoj svetinji koja pripada narodu".

Stvarno samo molio Hilton da ne rade cirkus. Ali, oni cirkus traže - pa će cirkus i dobiti.



Jučer sam ujutro prerezao lokote i lanac na ulazu na plažu Costabella koje je nakon mjesec dana što je prolaz na plažu bio slobodan, nakon moje prve intervencije. Svega koji sat nakon što… pic.twitter.com/9apucYybYP — Marin Miletić (@MileticMarin_) July 5, 2026

U svojoj objavi Miletić proziva "elite i moćnike" za koje tvrdi da misle da mogu raditi što žele zbog novca i političkih veza. Pritom je izravno spomenuo ministra Olega Butkovića i premijera Andreja Plenkovića. "Predugo smo mi trpjeli tlačenje elita i moćnika koji misle da zato što imaju novac i jer su prijatelji Olega Butkovića, Andreja Plenkovića - da mogu raditi što žele... Grdno su se prevarili. Dolazi novo vrijeme", poručio je zastupnik.

Podsjetimo, Miletić jutros je i jučer prerezao lokote i lance kojima je Hilton opet onemogućio građanima prolaz do pješčane plaže. Miletić je istaknuo kako su plaže javno dobro i pripadaju svima i da je nedopustivo da bilo koji moćnici i elite zabranjuju ljudima prolaz na pješčane plaže u Republici Hrvatskoj.Više o tome čitajte OVDJE.

– Podigao sam kaznene prijave protiv odgovornih ljudi iz Costabella d.o.o društva koje upravlja Hiltonom i tražim od Turudića da radi svoj posao jer su ovdje prekršeni zakoni Republike Hrvatske. Prolaz građanima mora biti besplatan i slobodan do naših plaža. Moćnici i elite drmaju našom državom i misle zato jer su prijatelji Andreja Plenkovića i Olega Butkovića da mogu raditi što žele, da mogu otimati plaže od naroda i nešto što pripada ljudima, svima nama, oni žele svojatati samo za sebe i svoju elitu. Neću im to dopustiti. Meni nije ugodno što moram ovo raditi kao saborski zatsupnik, ovo nije posao saborskog zastupnika, da ide okolo i reže brusilicom ograde, ali moram raditi ono što ljudi od mene traže. A oni od mene traže da se borim za pravdu i istinu. Ljudi od mene traže da budem njihov glas, da budem glas malenih, glas potlačenih, glas oni koji se ne mogu boriti s ovim golijatima, s hotelskim korporacijama koje uzurpiraju našu obalu, koje otimaju naše plaže. I ovo je zadnji poziv Turudiću, zadnji poziv DORH-u, zadnji poziv institucijama Republike Hrvatske da rade soj posao – rekao je u videu kojeg je jučer objavio na društvenim mrežama.