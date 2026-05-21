Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI PLAN ZA INDUSTRIJU

U četiri godine država ulaže 1,89 milijardi eura u industriju

VL
Autor
Marija Brnić/PD
21.05.2026.
u 14:59

Najveći dio potpora usmjerit će se na konkurentnost i izvoz, digitalnu i zelenu tranziciju te razvoj obrambene i strateške industrije

U iduće četiri godine država u razvoj te u nove industrije namjerava usmjeriti 1,89 milijardi eura, a do 2034. još dodatnih milijardu eura. Najavljeno je to na jučerašnjem Vladinu predstavljanju socijalnim partnerima nove sedmogodišnje industrijske strategije, odnosno Nacionalnog plana za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2034. Dugoočekivani strateški dokument za politiku razvoja industrije uskoro će u javnu raspravu, a uz njega i akcijski plan za prve tri godine realizacije. Spomenuta vrijednost ukupnog poticaja bit će usmjerena na tri posebna cilja – povećanje konkurentnosti i izvoza naših industrijalaca, na tzv. “zelenu industriju” te otpornu i sigurnu industriju.

Ključne riječi
Ante Šušnjar Hrvatska industrija

Komentara 1

Pogledaj Sve
TJ
tjako
15:20 21.05.2026.

a gdje ste bili zadnjih 20-30 godina, sad je vec kasno...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!