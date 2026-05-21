U četiri godine država ulaže 1,89 milijardi eura u industriju

U iduće četiri godine država u razvoj te u nove industrije namjerava usmjeriti 1,89 milijardi eura, a do 2034. još dodatnih milijardu eura. Najavljeno je to na jučerašnjem Vladinu predstavljanju socijalnim partnerima nove sedmogodišnje industrijske strategije, odnosno Nacionalnog plana za razvoj industrije Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2034. Dugoočekivani strateški dokument za politiku razvoja industrije uskoro će u javnu raspravu, a uz njega i akcijski plan za prve tri godine realizacije. Spomenuta vrijednost ukupnog poticaja bit će usmjerena na tri posebna cilja – povećanje konkurentnosti i izvoza naših industrijalaca, na tzv. “zelenu industriju” te otpornu i sigurnu industriju.