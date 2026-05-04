Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE VIŠE GUBE KORAK

Automobilski divovi slabe, gospodarstvo je na putu prema drugoj ligi, ali Njemačka još ima skrivenih bisera

FILE PHOTO: A general view of production lines of German car manufacturer Mercedes-Benz at a factory, in Rastatt
CHRISTOPH STEITZ/REUTERS
VL
Autor
Deutsche Welle
04.05.2026.
u 10:45

Je li njemačko gospodarstvo na putu ka drugoj ligi? Kao što se već dogodilo sa solarnim panelima ili poluvodičima? Prijeti li isto i automobilskoj industriji? Srednje velika poduzeća pokazuju da može i drugačije.

Razlozi za sumnju u međunarodnu konkurentnost njemačke industrije postoje već godinama. Kao i kod fotonaponskih sustava, u tom području glavnu riječ već dugo vodi istočna Azija. Trenutačno je automobilska industrija ta koja sve više gubi korak, osobito u odnosu na razvoj u Kini. Ipak, postoje velike njemačke kompanije koje imaju vodeću ulogu u svijetu: SAP kao najveći dobavljač poslovnog softvera, Deutsche Telekom kao čelnik u telekomunikacijama te DHL Grupa kao, prema vlastitim navodima, broj jedan u logistici i međunarodnoj brzoj dostavi, piše DW. Tako se Njemačka i dalje nalazi među pet najvećih gospodarstava svijeta. Zaostaje za SAD-om i Kinom, ali je i dalje „najbolja među ostalima”. Međutim, to nije samo zasluga nekoliko velikih imena, nego prije svega malih poduzeća.

Zemlja skrivenih šampiona

Upravo takvih „skrivenih šampiona” (Hidden Champions) u Njemačkoj ima mnogo. Već godinama manje od polovice zaposlenih radi u velikim kompanijama. Većina radi u manjim tvrtkama – u njemačkom srednjem sloju gospodarstva (Mittelstand). „Više od 99 posto poduzeća u Njemačkoj se ubrajaju u mala i srednja. Na njih otpada 50 posto neto dodane vrijednosti”, kaže Bastian Bophal, glavni izvršni direktor Unije za srednja poduzeća i gospodarstvo (MIT). „Njemačka i dalje ima mnogo srednjih tvrtki koje su svjetski lideri i često nezamjenjivi dobavljači na međunarodnom tržištu. One pokazuju da snaga Njemačke nije samo u velikim korporacijama, nego prije svega u visoko specijaliziranim srednjim poduzećima.”

Primjer kompanije Zeiss s visoko specijaliziranim komponentama za proizvodnju čipova pokazuje da nije nužno biti globalni div poput TSMC-a da bi se imala ključna uloga u lancu vrijednosti. Maximilijan Flaig iz Njemačkog saveza srednjih poduzeća (DMB) navodi da skriveni šampioni imaju više prednosti: „jedinstven dualni sustav obrazovanja, visoku tehničku stručnost, pouzdanost i sposobnost prilagodbe”. Ključno je, kako kaže, to što srednja poduzeća razmišljaju dugoročno, posluju odgovorno i ostaju bliska tržištu i zaposlenicima.

Njemački pobjednici

Kada se pita predstavnike srednjih tvrtki, odgovori su prilično slični. Martin Herrenknecht, osnivač kompanije koja proizvodi strojeve za bušenje tunela, ističe prednosti: „visok inovacijski potencijal, industrijska stručnost, kvaliteta i pouzdanost”. Njemačka je, kako kaže, i dalje „zemlja inovatora i praktičara”. Još jedna prednost je blizina kupcima, što velike kompanije teško mogu ponuditi: „Kod nas je kupac kralj – ako negdje nastane problem, izlazimo na teren i noću kako bi ga riješili. To je za nas pitanje časti”, kaže. Ottobock je još jedan skriveni šampion i vodeći svjetski proizvođač u području proteza. Kompanija oprema gotovo sve paraolimpijce protezama, ortozama ili invalidskim kolicima. „Naša snaga je kombinacija obrazovanja, inovacija i kvalitete, uz sposobnost brze prilagodbe različitim tržištima”, kaže glasnogovornica Merle Florstedt. Posebno je istaknula da se kompanija može „brzo prilagoditi različitim međunarodnim tržištima, regulatornim okvirima i potrebama kupaca”.

Propuštene prilike

Postoje mnoge inovacije iz Njemačke koje su bile i ostale uspješne, poput MP3 formata ili maglev vlakova, koji doduše prometuju u Kini, ali ne i u Njemačkoj. Često se događa da se ideje razviju u Njemačkoj, ali, s obzirom na to da ponekad očito nedostaje poslovni instinkt, najveća se dobit ostvaruje negdje drugdje. Ipak, stručnjaci smatraju da srednja poduzeća optimistično gledaju u budućnost. „Uvjereni smo da njemački srednji sloj može i ubuduće izdržati međunarodnu konkurenciju”, kaže Bophal.

Što se očekuje od politike

Martin Herrenknecht smatra da su potrebne sveobuhvatne reforme: ulaganja u infrastrukturu, željeznicu, ceste i digitalizaciju. Elisa Meglio iz kompanije Schott AG dodaje da su ključni „konkurentne cijene energije, stabilni opskrbni lanci i sigurnost planiranja investicija”. Predstavnica Ottobocka zaključuje da je, kako bi srednja poduzeća ostala konkurentna, „presudno održati brzinu inovacija i sposobnost prilagodbe”.

Ključne riječi
industrija Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!